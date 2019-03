COMPARTIDOS: 0

La rubia de 32 años, Noelia Marzol disfruta de unas divertidas vacaciones fuera de la Argentina y según lo que se puede ver en Instagram, no solo la pasa bien sino que no dejó de lado su toque seductor.

Las vacaciones de Noelia Marzol

La co-conductora de "Minuto para ganar", programa que se emite por Telefe, aprovechó el sol y el buen tiempo en Miami, EE.UU para sacarse una serie de postales sexys, que subió a su red social proferida, Instagram.

La mala noticia para muchos de los varones que buscan conquistarla es que, Noe Marzol volvió con su novio, el empresario gastronómico Marcos Baldovino.

La pareja estuvo separada alrededor de un mes y medio pero finalmente, el cariño pudo más que la distancia y los desaciertos por lo que se volvieron a juntar.

La compañera de Marley reveló que volvieron a estar juntos con Baldovino, por iniciativa de él y que ambos “se morían” por verse pero la determinación y el orgullo fueron muy fuertes. Hasta que hablaron y decidieron darse una segunda oportunidad al amor.

Desde Estados Unidos, la rubia se las arregló de todas maneras para demostrar que es una mujer que sabe acelerar las pulsaciones de cualquiera, al subir a su Instagram algunas fotos como las que se pueden ver en esta nota.

La escapada de Noelia Marzol a República Dominicana

Pero además, la ex Bailando por un sueño 2015, también tuvo previo a su viaje a Miami, una escapada relajada y solitaria a República Dominicana, "Soy una mujer muy independiente, y también un poco caprichosa. Me encanta viajar sola, porque además de ir a recorrer específicamente lo que me gusta, no tengo que ponerme de acuerdo con nadie. Por otro lado, me obliga a socializar y a conocer gente" reconoció en dialogo con los medios en torno a su viaje.

En el país caribeño, visitó la Isla Saona, el Salto del Limón y Punta Cana.

Como se puede ver en su cuenta de Instagram, las fotos sobre su itinerario, enamoraron a sus followers y recabaron miles de Me Gusta.