A pesar de que se siente cómodo en su rol de comerciante, está claro que se sale de la vaina por protagonizar nuevamente en política. Prueba de lo anterior es lo que le dijo a Dial Radio Tv: “Soy una persona que ama esta tierra y estoy dispuesto a estar donde me digan los malargüinos”.

Celso Jaque, de cara a las próximas elecciones no descarta ser candidato a intendente por el Partido Justicialista, no obstante, aclara que eso lo resolverá el grupo político al que pertenece.

Señaló que estará en el lugar que el pueblo elija, remarcando que “eso no es una decisión individual, ya que es algo que debe decidirse en forma colectiva”.

“Si a Malargüe le sirve estaré”, indicó en referencia a su candidatura a intendente, añadiendo que “y si la gente me pide que esté en otro lado también estaré, lo que no voy a hacer es mirar para otro lado”.

Expresó sin vueltas que tiene muchas ganas de estar en el lugar donde se decide el futuro de los vecinos. No obstante, no deja de repetir que “eso no es personal, es una decisión que se tomará en conjunto”.

“Todos los días vemos como la gente sufre, como se fue abandonando todo. El departamento está muy mal, y el que dice que ama este terruño no puede mirar para otro lado”, exteriorizó el justicialista.

Aunque resulte extraño, el ex gobernador de Mendoza se dedica a vender libros. Luego de ocupar cargos públicos durante casi tres décadas, el presente lo encuentra en el local comercial ubicado en pleno centro malargüino.

Fuente: www.ciudadanosur.com.ar