Talleres (C) vs River Plate: formaciones, estadio, hora, árbitro y TV

COMPARTIDOS: 0

River buscará un nuevo triunfo que lo acerque a la Copa Libertadores 2020 cuando visite a Talleres, en Córdoba, en un partido correspondiente a la vigésima cuarta fecha de la Superliga.

El encuentro se disputará desde las 20 en el estadio Mario Alberto Kempes, con público de ambos equipos, el arbitraje de Silvio Trucco y la televisación de TNT Sports.

El elenco "Millonario" acumula un invicto de nueve partidos y una racha de cuatro triunfos en fila, que lo llevaron a trepar al cuarto lugar de la tabla de posiciones, con 42 unidades, 13 menos que el líder Racing. Ese puntaje le permite por ahora lograr una plaza en el repechaje de la Libertadores del próximo año, pero es acechado por Atlético Tucumán (39), por lo que un triunfo en tierras mediterráneas dejaría a River a un paso del objetivo.

En cuanto a lo futbolístico, el técnico Marcelo Gallardo mantiene algunas dudas, ya que espera por la evolución física de los futbolistas que participaron de la gira de la selección argentina, Franco Armani y Gonzalo Montiel.

En principio, el "Muñeco" concentró a otros dos arqueros además de Armani -Germán Lux y Ezequiel Centurión-, pero de no mediar inconvenientes la valla sería defendida por el guardametas mundialista. En tanto, Montiel podría descansar e ir al banco, ya que sumó muchos minutos en los encuentros disputados por la Selección, por lo que Gallardo podría ubicar a Camilo Mayada de lateral derecho y

a su hijo Nahuel por la banda izquierda.

En defensa también se produciría el regreso de Robert Rojas, recuperado de una lesión, para ocupar el lugar que deja el suspendido Javier Pinola, quien sumó la quinta amonestación en la goleada frente a Independiente de la fecha anterior.

🎥 ¡Gracias por esta alegría! 🎶⚪🔴⚪



Mirá el espectacular recibimiento de la gente del Más Grande en Córdoba. 👏🏼👏🏼#VamosRiver 💪 pic.twitter.com/3g8UjIFcx1 — River Plate (@CARPoficial) March 30, 2019

Por otro lado, y pensando en la visita a Inter de Porto Alegre del próximo miércoles por Copa Libertadores, Gallardo preservaría a Leonardo Ponzio para ese compromiso, por lo que Bruno Zuculini seguiría como volante central.

#VamosRiver ⚪️🔴⚪️



📋 ¡Lista de convocados! Los siguientes 21 futbolistas viajarán a Córdoba para enfrentar este sábado a @CATalleresdecba. 👇 pic.twitter.com/Q52NZ8VWSt — River Plate (@CARPoficial) March 28, 2019

El conjunto cordobés, que viene de caer como local frente a Tigre (1-3), tiene 33 puntos y está en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana, pero Huracán, Aldosivi y el "Matador" están a un paso, con 31, por lo que también necesita ganar.

En cuanto a la formación, no fue confirmada por el técnico Juan Pablo Vojvoda, pero en principio no podrá contar con los suspendidos Sebastián Palacios y Federico Navarro. En las últimas prácticas, el técnico de la "T" probó variantes en defensa y en la mitad de la cancha y advirtió que sus dirigidos no jugarán de "manera alocada para recibir golpes" de un rival con el potencial de River.

Repasá la lista de jugadores concentrados para el partido de mañana ante @CARPoficial en el Mario Kempes desde las 20 hs 👇⚽️ pic.twitter.com/gtFybVDOqW — Talleres (@CATalleresdecba) March 29, 2019

El historial es Millonario

Talleres de Córdoba y River se han enfrentado 55 veces en la máxima categoría del fútbol argentino. 14 ocasiones la T se consagró mientras que en 28 oportunidades el Millonario tuvo la victoria. Ambos equipos han igualado 13 veces.

Probables formaciones

Talleres: Guido Herrera; Joel Soñora, Nahuel Tenaglia, Juan Cruz Komar, Enzo Díaz; Tomás Pochettino, Andrés Cubas, Juan Ramírez; Mauro Ortiz, Dayro Moreno y Samuel Sosa o Fernando Bersano

River: Franco Armani; Camilo Mayada o Gonzalo Montiel, Robert Rojas, Martínez Quarta, Mayada o Nahuel Gallardo; Ignacio Fernández, Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Nicolás De la Cruz o Cristian Ferreira; Rafael Santos Borré y Lucas Pratto.