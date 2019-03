Cornejo abrió en La Paz los actos centrales de la Vendimia

Con la Bendición de los Frutos realizada en La Paz, dio comienzo este sábado el programa de los actos centrales de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

El gobernador Alfredo Conejo llegó al estadio del Complejo Polideportivo y Recreativo de la Democracia, en el departamento del Este, para participar de la ceremonia ecuménica y, como es tradición, anunciar, con un golpe de la reja del arado el comienzo de la fiesta del trabajo de Mendoza.

Acompañado por el intendente de la Ciudad, Rodolfo Suarez, y el secretario de Cultura de la Provincia, Cornejo fue recibido por el intendente Diego Guzmán, quien los guió al sitio desde donde disfrutarían del espectáculo Ritual de gratitud que dio marco a la celebración.

Previamente, el Gobernador dialogó con la prensa y destacó la importancia de llegar con la fiesta a los sitios más alejados del Gran Mendoza. “Queremos, justamente, llevar esta fiesta a los lugares más recónditos de nuestra provincia. Ahora estamos en el extremo Este, pero también estuvimos en el extremo Sur, en Malargüe. Ojalá el próximo gobierno mantenga el concepto federal con el que trabajamos en estos años”, dijo.

“Creemos que existen muchas cosas que mejorar, pero también muchas cosas que se han ordenado en comparación a lo que recibimos tres años atrás. Entre estas cosas, nuestra Fiesta”, agregó el mandatario.

En la última Vendimia de su actual gestión al frente de la Provincia, Cornejo evaluó que la situación de Mendoza está “en mejoría”.

“Trabajamos para entregar el gobierno mejor de lo que lo recibí. Hace tres años no se pagaban sueldos; no se pagaba la coparticipación a los municipios; no se pagaba a los proveedores. Los hospitales no funcionaban adecuadamente; la educación tenía muchos días de paro; la Justicia era inaccesible para las personas pobres, para la clase media. Hoy todo eso va en mejoría. Aunque estamos lejos de lo óptimo, estamos mejor. Trabajamos por una provincia con mejores servicios y un aparato productivo en permanente crecimiento, generando empleo, generando mejores condiciones de vida para cada uno de los mendocinos”, afirmó.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza