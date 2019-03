COMPARTIDOS: 0

El presidente de la Convención Nacional de la UCR, Jorge Sappia, disparó hoy que "el tiempo útil de la alianza Cambiemos se ha agotado", al tiempo que señaló que podría no realizarse la reunión prevista de ese órgano partidario y admitió conversaciones con el ex ministro de Economía Roberto Lavagna.

"El tiempo útil de la alianza Cambiemos se ha agotado, hay que terminar con Cambiemos y dar vuelta la página, pensar en otra cosa", sostuvo Sappia y agregó: "La conducción política de Cambiemos ha determinado un rumbo equívoco que nos ha llevado a una crisis profunda".

En declaraciones a radio Caput, el dirigente radical cercano al candidato a gobernador de Córdoba por la UCR Ramón Mestre (que está enfrentado con la Casa Rosada por haber tratado de bajarlo de la contienda para llevar al diputado Mario Negri como único postulante) expresó que "hay un equipo de gobierno que ha puesto de manifiesto su incapacidad para dirigir los destinos del país".

Sappia puso además en duda la reunión de la Convención Nacional del partido que debería ratificar o rechazar la permanencia de la UCR dentro de la alianza Cambiemos: "No sé cuándo se convoca la Convención del radicalismo y no creo que la convoquen".

"Creo que no hay tiempo material para hacerla porque tenemos encima las elecciones en Córdoba y Río Negro y no creo que se haga. Además no hay interés en hacerla", afirmó y agregó: "Creo que el 80% de los radicales votaría salir de Cambiemos".

¿Hay diálogo entre la UCR y Lavagna?

Por otra parte, el presidente de la Convención Nacional de la UCR reconoció: "Estamos hablando con Lavagna, tenemos algunos acuerdos básicos, como hablar de un frente de unidad nacional y de un acuerdo programático básico, y vamos a seguir hablando".

En tanto, el vicepresidente segundo de la UCR, Federico Storani, adhirió a la idea de "no continuar en la alianza Cambiemos" aunque puso como condición que "se redefinan muchas reglas de juego" dentro de la coalición oficialista.

"En mi caso particular yo planteo no continuar en la alianza Cambiemos, salvo que se redefinan muchas reglas de juego. Lo veo poco probable, por eso es que también estamos buscando afinidades con otros sectores", indicó el dirigente en diálogo con Radio Cooperativa.