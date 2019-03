COMPARTIDOS: 0

La despedida de Manu Ginóbili fue una de las noches más emocionantes que vivió la NBA. En un escenario colmado de energía positiva y presencias estelares para decirle adiós a una leyendo como el basquetbolista bahiense, los ojos del mundo estuvieron puestos en Los Ángeles, luego de encuentro entre San Antonio Spurs y los Cleveland Cavaliers.

Uno de los momentos más esperados fue la entonación del Himno Nacional, que estuvo a cargo de Michelle Leclercq, quién delante de miles de personas cumplió uno de sus sueños como artista: cantar esta canción patria en la despedida de una leyenda del deporte argentino y mundial.

¿Quién es Michelle Leclercq?

Michelle Leclercq es una joven oriunda de Tigre y que con tan solo 23 años logró meterse en la historia de la NBA y el basquet mundial siendo la artista que cantó la canción patria en la despedida de Manu Ginóbili.

Emigró a los Estados Unidos desde muy chica y decidió instalarse en Los Ángeles donde, desde hace cuatro años, desarrolla su carrera como cantante. Tocó en el Central Park de Nueva York y su momento de mayor popularidad se dio luego de que su tema "The Mission" llegará al primer lugar de iTunes en Argentina.

El Ciudadano dialogó con la protagonista sobre la noche que le tocó vivir y cómo fue entonar una melodía tan representativa para Argentina, estando lejos de su tierra y en un contexto difícil de olvidar. Michelle expresó contó que se enteró de la invitación y detalló que "fue vía email y me sorprendí muchísimo, no lo podía creer. Al principio tuve muchísimo miedo y ansiedad pero después decidí darle otro enfoque y trabaje en mis miedos."

Teniendo en cuenta la lejanía con su país, Leclerq dejó en claro que: "me gusta mucho el deporte y el hecho de vivir lejos es diferente porque acá no se juntan los amigos a ver fútbol o basquet. No veo mucho deporte pero si conozco a Manu (Ginóbili) y lo admiro muchísimo.

A la hora de describir los momentos previos a salir al campo de juego, la tigrense remarcó que "fue muy difícil porque la ansiedad manejo mucho tu cuerpo, controlas tu mente pero es más fuerte. Las primeras horas en el camarín fueron la muerte porque pasaba todo muy lento."

"Al momento de cantar me invadió el miedo pero después de ver todo el cuadro y toda esa gente alentando fue una cosa que me llenó de energías."

Sobre su descargo en Instagram

Una vez finalizada la performance de Michelle las redes se inundaron de comentarios, tanto a favor como en contra de la cantante. Minutos después Leclercq realizó una transmisión en vivo por Instagram en la cual se defendió de las críticas que recibió por parte de la gente.

Ante esto la tigrense explicó "fue mi mensaje porque yo siempre digo que quiero que me recuerden como una persona humana, ni que me pongan en un pedestal ni que me tiren a la hoguera. Siempre me dolió de Argentina que la gente es muy rápida para criticar. Usan palabras muy fuertes y me cae muy mal, son muy agresivos."

Además la artista agregó: "ninguna de esas personas que me putearon cantó adelante de 20.000 personas en la despedida de Manu. No me quise justificar, simplemente quise dejar en claro que todos somos humanos y tenemos que apoyarnos."

Este fue el mensaje que Michelle publicó en su cuenta después de cantar:

Finalmente Leclercq se quedó sorprendida y admirada por el entorno que encontró en el evento y dijo "no podía creer cómo se portaron las personas a mi alrededor. Toda la prensa que me contactó el mismo día fueron muy gentiles. Yo valoro enormemente el buen trato y que te respeten, eso fue hermoso".