COMPARTIDOS: 0

Tragedia en la provincia de Mendoza, un motociclista perdió la vida luego de accidentarse en el departamento de Las Heras.

El funesto hecho tuvo lugar este jueves, cerca de las 07.30 en la intersección de las calles Independencia y Álvarez Condarco del nombrado departamento mendocino.

Según explicaron testigos, un joven de 22 años de edad, al mando de una moto marca Motomel 150 cc, circulaba por calle Independencia de Oeste a Este y al llegar a la esquina con calle Álvarez Condarco, colisionó con un montículo de escombros que se encontraba en el medio de la calzada.

El joven motociclista perdió el dominio del rodado e impactó violentamente contra el piso, lo que le provocó la muerte en el sitio.

Hasta el lugar llegó rápidamente personal del SEC pero nada pudo hacer para salvar la vida de Federico Agustín Navarro, argentino y domiciliado en Las Heras.

En el lugar hay pilas de restos de cemento, alcantarillas abiertas y la única señalización es con unas gomas delante de los montículos. Un vecino del lugar, denunció: “¡Pésima la señalización, porque no existe! Tenemos alcantarillas abiertas, no hay senda peatonal, no hay nada. Esta esquina en reparación lleva dos meses y ese material está ahí hace más de 20 días”.

Respecto al accidente ocurrido, comentó: “Dicen que el chico venía a alta velocidad y se le descontroló la moto, no ha visto el montículo, pero eso no debería estar ahí”.

En el caso interviene la Oficina Fiscal a cargo de la Dra. Marini Gabriela