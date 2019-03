COMPARTIDOS: 0

La joven bailarina y actriz de 24 años de edad, Flor Figna, es una de las famosas que más ha crecido a nivel profesional en estos últimos tiempos. Su imagen se ha dispersado por múltiples plataformas audiovisales.

La rubia ha reconocido de hecho que atraviesa un excelente momento laboral. Se encuentra haciendo teatro de manera muy activa con la obra “Una Semana Nada Más“ uno de los recientes éxitos que se pueden observar sobre las tablas y de los que participan también, otras celebridades televisivas como Benjamín Rojas y Nicolás Vázquez.

Conversando con medios bonaerenses Flor Vigna, confesó: “Siento que estoy en un momento en el cual me siento valorada. Me dieron una oportunidad muy grande de ser la protagonista femenina de esta obra que es un suceso en cuanto al éxito que está sucediendo. Cumplimos 50 mil espectadores“.

La infartante foto de Flor Vigna en Instagram

Flor Vigna, sabe jugar en "toda la cancha" y por eso, no solo apuesta a los medios de comunicación, con entrevistas, fotos o participaciones en calidad de panelista, sino que también explota las redes sociales, principalmente su Instagram, donde carga sexys fotos.

Recientemente la ganadora del Bailando por un sueño 2017, subió a su Instagram una imagen en donde se la ve de frente, vistiendo una delicada pieza de lencería color blanco, que en ella le termina dando a la foto un aire hasta angelical.

La imagen no se hizo esperar y rápidamente empezó a traccionar fuerte en la nombrada red social, llegando incluso a más de 78 mil Me Gusta.

Algunos de los comentarios que le dejaron sus fans, fueron:

- "Hermosa como siempre nunca vas a ver que flor este fea siempre hermosa por dios🔥🔥🔥🔥🔥🔥💘😍😍😍😍😍😍😍😍".

- " Bombonaza 😍😍😍".

- "Que flor mas bella💟".

-"Hace mucho no subís historias con @nicoocchiato 🤔".

“Siento que todo lo que hice valió la pena. El año pasado protagonizando “Mi hermano es un clon” que fue increíble. Estudio teatro desde los once años. Al principio, no me salía ni un bolo. Me dediqué al teatro under y luego vino Combate. Después, el Bailando. La verdad es que estoy agradecida a Pol-ka por la cantidad de oportunidades que me dio. Siento que estoy realizando lo que soñé siempre“, aseguró Vigna en una reciente entrevista.

Además hay que tener en cuenta que la bella, simpática pero por sobre todo natural y espontánea Flor Vigna, si bien goza actualmente de prestigio profesional, se hizo "desde abajo" e incluso ha confesado que durante sus primeros años, ella y sus padres no tenían casa y dormían en el negocio de la familia, un especie de minimarket ubicado el el barrio de Floresta.

Algunos de sus seguidores aprovecharon para preguntarle por su novio Nico Occhiato, ya que en las últimas fotos que subió Flor a sus redes, aparece ella sola. ¿Estará todo bien con su pareja?

En fin, en el 2016 y el 2017 Flor Vigna ganó el certamen de baile más famoso del país, el Bailando por sueño. Desde ese entonces, no paró de crecer profesionalmente, ¿qué sorpresas y propuestas le deparará este 2019? lo sabremos...