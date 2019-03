“Los juegos fueron lo mejor que me pasó”

Tiene apenas 17 años y recién en julio tendrá la mayoría de edad. Pero en tan poco tiempo, Victoria Gauna ha logrado hacerse un lugar importante entre los jóvenes y promisorios deportistas mendocinos.

Pero además esta jovencita empezó un proceso que se presume tendrá una larga duración en los seleccionados argentinos de básquetbol. “Este es mi quinto año en el proceso de Selección argentina y la verdad que es un estímulo constante en mi corta carrera. Tengo que hacer un esfuerzo enorme porque estar en un buen nivel me demanda mucho esfuerzo y eso a la vez me priva de cosas básicas para una chica de mi edad, como salir con mis amigas o incluso perderme cumpleaños familiares”, indica Vicky, como la llaman muchos.

“No te puede negar que duele, pero para mi vale la pena, porque ese sacrificio me llevó a nunca frustrarme ni querer largar todo. Tal vez el practicar un deporte de equipo hizo que todo sea más llevadero, porque siempre hay alguien que te apoya y te saca del bajón cuando las cosas no marchan bien. En ese sentido yo he vivido muy gratas experiencias”, añadió.

En sus inicios ser tan joven le jugó un poco en contra, pero a su vez le sirvió para curtirse de cara al futuro: “En Las Heras me jugó muy mal la inexperiencia. Enfrentar a jugadoras más grandes y con otra contextura se me hizo muy difícil, pero saqué lo mejor de eso y de hecho me sirvió en otros torneos que disputé”.

Victoria también fue muy clara a la hora de hablar sobre el presente del básquetbol femenino: “Hoy, con respecto a épocas pasadas estamos mucho mejor, porque se está profesionalizando, pero aún falta mucho. Se debe puntualmente al poco apoyo gubernamental, aunque acá en Buenos Aires hay algo más que en Mendoza, donde ni siquiera tu propio club te apoya. De todos modos seguimos muy lejos de Europa, ni hablar de Estados Unidos”.

La ala-pivot también repasó los tres eventos importantes en los que les tocó ser protagonista. “El Mundial U17 fue una muy linda experiencia, más allá de la fractura de tabique que me impidió seguir jugando, aunque eso me sirvió para apoyar desde otro lugar. También estuve nuevamente en un campus NBA y me fue mucho mejor que otros años, pero sin dudas que lo mejor que me pasó en su carrera fueron los Juegos Olímpicos de la Juventud. Fue una experiencia hermosa y ante nuestra gente, pero además me sirvió para aprender mucho porque el 3x3 es prácticamente otro deporte”.

Cerrando la amena charla, mientras Gauna descansaba antes de ir a entrenar, la mendocina puntualizó que se ve mucho tiempo así: “Quiero dedicarme al básquet profesional y vivir de esto, pero soy consciente que es muy difícil, por lo cual quiero terminar la secundaria y seguir una carrera. Lo cierto es que hoy no me veo ligada al básquet desde ningún lugar cuando me retire”.

Vicky en dos frases

"Pensé que me iba a costar adaptarme, pero la verdad que lo hice muy rápido. Estoy muy bien en Berazategui, jugando la Liga”. Sobre su presente en el club.

"Por lo pronto no sé nada sobre los próximos compromisos con la selección de Mendoza. Y con Argentina se aproxima el Mundial U19”. Acerca de su futuro.

Junto a la que marcó el camino

Las Heras Basquet significó para Vicky un trampolín en su carrera deportiva. Allí compartió equipo con varias jugadoras de renombre y entre ellas estaba Carolina Sánchez, una referente de la actividad. “Aprendí muchísimo jugando con ella”, confesó agradecida.