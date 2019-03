En Termas comenzó la acción del fantástico Moto GP

El Gran Premio de la República Argentina ya está en marcha. La actividad del MotoGP en el Gran Premio Motul de la República Argentina dio comienzo este jueves con la primera actividad oficial llevada a cabo en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo, la Conferencia de Prensa Pre-Evento.

A la misma asistieron los pilotos Andrea Dovizioso, Marc Márquez, Cal Crutchlow, Alex Rins, Valentino Rossi y Danilo Petrucci. Entre otros conceptos, todos expresaron qué esperan de sus participaciones durante el fin de semana.

Andrea Dovizioso (Mission Winow Ducati) “Espero ser más competitivo este año, porque en el 2018 batallé demasiado sin llegar al podio. Anticipan días con variantes en el clima, mañana veremos cómo se presenta. Va a ser difícil trabajar en las prácticas si el clima es cambiante, hay que trabajar en las líneas de marcha, los neumáticos y la puesta a punto, esperamos encontrar un buen balance de la moto. Todavía es demasiado temprano para entender que puede pasar en el campeonato, muchos pilotos son competitivos, cualquier cosa puede pasar. No creo que Argentina muestre la realidad de los equipos para toda la temporada, pero Suzuki y Honda serán los más competitivos en Termas. Aunque la velocidad de punta de Yamaha los hará protagonistas también. No será fácil, nuestro objetivo son los puntos y tenemos que llevarnos la mayor cantidad que podamos”.

Marc Márquez (Repsol Honda Team) “Argentina es un circuito que se adapta muy bien a mi estilo de manejo, pero hay que ver qué pasa con el clima durante el fin de semana. Como siempre trataremos de enfocarnos el cien por ciento en la carrera. Nuestra velocidad aquí normalmente es muy buena, pero por alguna extraña razón cuando llega el domingo no logramos el mejor resultado. El año pasado fui muy rápido, veremos qué pasa ahora con la moto nueva. Nuestra mentalidad es estar listos para cualquiera condición de pista que encontremos, y siempre tratamos de reaccionar rápidamente ante los cambios. Trataré de estar en mi mejor forma para poder pelear por un buen lugar en el podio”.

Cal Crutchlow (LCR Honda Castrol) “Inmediatamente después de Qatar me puse a pensar en la carrera de Argentina, gané el año pasado y vengo con las mejores expectativas. Espero hacer un buen trabajo también en esta oportunidad. No diría que es un circuito que me gusta y, definitivamente, no es uno de mis favoritos. Pero los resultados siempre fueron muy buenos, aunque no tengo una explicación de por qué. Aquí siempre nos divertimos corriendo, y espero que este año brindemos un gran espectáculo. En la edición anterior no hubo momentos de gran lucha, como ocurrió hace unas semanas en Qatar, ojalá se repita un buen espectáculo como en la primera fecha del año”.

Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) “Llegamos a esta fecha con mucho entusiasmo, yo me siento bien y la moto está en un nivel óptimo. Mi primer podio fue en Termas, el año pasado, con un tercer puesto. En esta oportunidad hay que prestar atención a las condiciones climáticas, pero el resto está todo bien. No sé si podré ganar, tengo más experiencia que el año pasado y la moto es más veloz y confiable que en 2018. Esto me hace prever que tendremos una buena carrera y lucharé por un podio y, por qué no, una victoria”.

Valentino Rossi (Monster Energy Yamaha MotoGP) “Argentina es una pista particular por el trazado, el asfalto y el clima. Ojalá que tengamos suerte y no llueva para la carrera. Tenemos que trabajar duro con el equipo porque no estamos lo fuertes que queremos. Hay que mejorar, así que tenemos que aprovechar las prácticas para lograr la mejor puesta a punto para el domingo”.

Danilo Petrucci (Mission Winow Ducati) “Es una pista que me gusta, aunque nunca logré puntos en Argentina, un poco por mala suerte y otro poco por errores. Mi objetivo es luchar siempre con los más veloces, y pretendo estar siempre entre los cinco primeros. En Argentina no se pueden hacer predicciones, tenemos que esperar las primeras prácticas de mañana para ver cómo se presenta la carrera”.

Este viernes comienza la acción en pista del MotoGPTM en el Circuito de Termas de Río Hondo con las prácticas libres para MotoGP, Moto2 y Moto3. Por su parte la categoría GP3 de las Américas (donde correrá el mendocino Lautaro Espejo) desarrollará prácticas y la primera tanda clasificatoria.

El cronograma de viernes

09:00-09:40 40 min. Moto3 Práctica Libre 1

09:55-10:35 40 min. Moto2 Práctica Libre 1

10:50-11:35 45 min. MotoGP Práctica Libre 1

11:50-12:35 45 min. GP3 de las Américas Práctica Libre

13:15-13:55 40 min. Moto3 Práctica Libre 2

14:10-14:50 40 min. Moto2 Práctica Libre 2

15:05-15:50 45 min. MotoGP Práctica Libre 2

16:05-16:45 40 min. GP3 de las Américas Clasificación