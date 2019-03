COMPARTIDOS: 0

Ya han pasado varios días luego de la doble fecha FIFA, en donde la Selección argentina dejó una imagen con mas dudas que certezas.

Más allá de la victoria contra Marruecos, el nivel futbolístico no convenció a nadie y generó mucho debate entre diferentes referentes del fútbol argentino como también exjugadores. En este caso quien decidió hablar fue Leopoldo Luque, excampeón del mundo con el seleccionado argentina en el Mundial de 1978.

A la hora de opinar sobre la ausencia del delantero del Barcelona contra el conjunto marroquí, fue contundente y expresó que "cuando vos querés la camiseta de la Selección, no renunciás nunca y tampoco te vas porque te duele el dedo gordo. Yo me quedo a muerte, porque es la Selección y porque sos el mejor".

Para hacer su postura más clara Luque ejemplificó su propio experiencia en la Selección argentina y cómo actuó él ante las diferentes adversidades que le presentó la vida, el exfutbolista comentó: "Yo me venía de donde sea para ponerme la camiseta de la Selección. A mi se me murió un hermano durante el Mundial y seguí jugando porque siempre soñé y me preparé para eso".

Lo comparó con Maradona

Leopoldo Luque se animó a comparar a Lionel Messi con Diego Maradona, desde el punto de vista actitudinal y también teniendo en cuenta el carácter de ambos. El exjugador de River dijo que "Diego, que a veces habla cosas que pueden gustar o no, en eso tiene razón. Muchas veces andaba con alguna molestia pero siempre estaba con nosotros. Son tipos de distinto carácter".

También criticó a Lionel Scaloni

Pero las críticas no murieron en el delantero rosarino sino que también habló y opinó sobre el entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni. Luque fue muy duro con el DT y se refirió mayormente a las palabras que el técnico argentino brindó apenas culminó el encuentro contra Marruecos. Al respecto dijo: "contesta lo que contesta porque no tiene otra respuesta. Con lo que demostraron es imposible decir que tenes el 70% de la lista para la Copa América. Si yo integrara el plantel y escuchar a Scaloni declarar lo que declaró después del partido con Marruecos, no le creería. Es más, le preguntaría cuál es la idea porque la verdad es que no se sabe cuál es".