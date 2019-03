COMPARTIDOS: 0

La vedette de 35 años de edad, Barby Silenzi, si que sabe revolucionar Instagram con sus fotos.

La ardiente foto de Barby Silenzi en la cama

La morocha cargó recientemente una infartante foto en la que luce su figura, vistiendo lencería negra sobre una cama con un elegante respaldo. De hecho, es algo habitual que algunos famosos y famosas argentinas utilicen sus cuentas de las redes sociales para publicitar algún producto específico, en el caso de Barby, lo hizo con el sommier y el dicho respaldo.

Más allá del "chivo" publicitario de la ex de Francisco Delgado, (ganador del Gran Hermano 2015 y padre de su hija Elena) la imagen tuvo miles y miles de likes. Estos fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus seguidores, mirá:

- "Ah bueno, despertar y ver algo asi creo qe a mas de uno le alegra la mna jeje bella barbi...".

- "Lo que menos hago es mirar el respaldo ! Jajaja".

- "Hermosa..estas para comerte toda.tenes un lomazo".

- "Sin dudas tenés uno de los mejores cuerpos de Argentina 🇦🇷 diosa🤗💞".

- "HERMOSA.. Que suerte tuvo el polaco..jeje😊👍👌".

La ex "Bailando por un sueño", sigue una estricta dieta pero además, realiza mucha gimnasia y hace tratamiento con electrodos. Eso explica, en parte, como hace para mantener su figura, que la convierte en una de las vedettes argentinas con silueta perfecta.

La relación de Barby Silenzi con su ex pareja Francisco Delgado

La relación con su ex pareja y padre de Elenita de tres años y medio de edad, es muy jovial al día de hoy. Además, se escriben mutuamente en sus redes sociales.

Hace poco, Silenzi subió una foto muy hot suya en la cocina y Francisco Delgado le comentó: "Bolu, te acordaste tarde de cocinar así... Si yo contara cómo cocinabas cuando vivía contigo, madre mía jajaja".

Recientemente, Barby Silenzi estuvo en el programa Chismoses y habló también de la relación que tiene con su ex y padre de la niña. La morocha aclaró que Francisco Delgado está viviendo en México.

“Ahora por suerte estamos bien, hablamos seguido, él me pasa una cuota razonable (de manutención). Llevo un tiempo bastante largo ponernos de acuerdo en el tema de números y de cuidados con ella, visitas, etc”, explicó la ex bailarina del Show de Johnny Allon.

En torno a los detalles de la crianza de Elenita, Barby explicó en el piso del programa: “Fue un mío el trabajo, yo acepté el papa que tenía y bueno me hice cargo de ella. La crío yo”, sentenció, además aclaró: “Yo obviamente trato de que ella tenga todo el vínculo posible con él. Charlamos por videollamadas, ella ve a los abuelos, a los papas de él.”

En torno al hermanastro de Elenita, es decir el hijo que Delgado tuvo con Gisella Bernal, Silenzi contó que su hija se quiere mucho con el pequeño y que el cariño es mutuo, pero que no se ven muy seguido. “Mi hija no ve al hermanito”, recriminó Barby que espera que la relación se sostenga a través de tecnologías al menos, ya que el pequeño se fue a vivir a Bélgica con su familia.

No caben dudas de que Barby Silenzi no es solo una de las mujeres más sexys de Argentina, sino además que es una mamá coraje en la vida real, no en una telenovela.