La vicegobernadora de la provincia, Laura Montero, se mostró consternada por las cifras de pobreza que recientemente lanzó el Observatorio de la Universidad Católica Argentina (UCA).

El organismo que analiza índices de pobreza e indigencia afirmó que el 2018 colocó casi 2 millones de ciudadanos al estado de pobreza que vive hoy el país. Para la primera en la línea sucesoria de Mendoza, esto es parte de una compleja situación que es estructural y que, por lo tanto, viene desde hace tiempo. Algo que, de todas maneras, el actual Gobierno no ha sabido encontrar soluciones.

Al conocerse los resultados del estudio del campo social por parte de la UCA, El Ciudadano mantuvo un diálogo con Montero, quien en el inicio de la entrevista se sinceró. “Para mí es un dato sumamente doloroso. Recuerdo que cuando yo era ministra de Economía (en la administración de Julio Cobos, 2003-2007) teníamos un 53% de pobreza y un 17% de desempleo. Ahí me planteé que si no mejoraba estos indicadores, no me podían interesar otros, como el crecimiento económico. Porque si sólo hay crecimiento y no hay un impacto en la vida cotidiana de la gente, en la mejora de la calidad de vida de cualquier ciudadano, es muy difícil aceptar ese crecimiento cuando uno tiene esa mirada más humana del desarrollo”, analizó.

“Por eso, y evocando ese tiempo tengo presente que logramos bajar la pobreza del 53 % al 19 % y el desempleo del 17% al 3%. Algo que me hubiera gustado tener como resultado”.

Para la vicegobernadora, el sinceramiento de los datos que indica el estado del vida de la gente es muy importante y recordó al respecto: “Sobre los índices yo discutí mucho en el Senado de la Nación con el entonces jefe de Gabinete de Ministros Jorge Capitanich. Era porque precisamente no se medía. Por eso revitalizar la estadística pública y poder medir la pobreza es fundamental para tener indicadores de la realidad”.

“Personalmente le solicité al gobierno una serie de medidas”

Al responder sobre si alcanza con decir la verdad sobre la pobreza, consideró que “es un avance medirla, pero el punto más importante es ir a la profundidad del problema”.

“Ese aspecto está ligado al crecimiento y la generación de empleo, donde las Pymes tengan rentabilidad. Algo que he dicho durante toda la gestión, porque a nosotros nos ha impactado muy mal como provincia variables macroeconómicas que no estaban estabilizadas”, expresó Montero.

“Por eso he afirmado que las cosas claras que hay que tener es estabilizar la inflación, tener una política cambiaria y monetaria y también una política fiscal que sea concurrente para lograr una estabilización donde se puedan dinamizar los sectores económicos. Esto, además de bajar la presión fiscal y mejorar las condiciones de nuestra producción en materia de exportación, como bajar todas las trabas y disminuir los costos logísticos”, comentó.

Más adelante acotó que “todos estos puntos los reclamamos ante el Gobierno anterior, y yo, personalmente, lo hice ante el actual Gobierno nacional. Entonces, pienso que hay una vuelta de tuerca que se debe hacer respecto a todo este tipo de cosas. Porque debemos lograrlo como país y por cada uno de sus ciudadanos”.

Desafío para el próximo gobierno

En el sinceramiento dice Montero que “todo se ha complicado con un escenario internacional que no nos ha favorecido. Durante los años del kirchnerismo tuvimos tiempos de intercambios muy buenos en las que nuestras exportaciones valían más de lo que importábamos. Entonces la balanza comercial fue destruida y perdimos la oportunidad de hacer verdaderos cambios estructurales para dinamizar la economía”.

“Sin embargo, lo único que se llevó a cabo en ese tiempo es populismo barato que no dio ningún resultado de generar una dinámica sostenible con ese crecimiento”, expresó.

Montero explicó porque el gobierno de Cambiemos no pudo hacer mucho para salir de la actual situación: "le tocó enfrentar problemas a nivel internacional con aumento de tasas, un contexto de intercambio complicado y malas cosechas. Puntos negativos que no le permitió mejorar las condiciones macroeconómicas y soltar esa dependencia fiscal que siempre hay y que en definitiva termina generando inflación”.

“Creo que hay que darle el crédito a este Gobierno que por lo menos ha sincerado las variables y que ha clarificado la situación a los fines de poder abordarlo. Que tal vez no lo ha abordado como debería haberlo hecho, sobre todo con los desajustes tarifarios que eran los que provocaban los mayores problemas en el déficit fiscal y la balanza comercial. Creo que con todo esto no se ha logrado la confianza suficiente para provocar un clima de inversiones en el país que revierta esta difícil situación”, remarcó.

Finalmente, consideró que “hay que ir por un camino que es sincerar una pobreza estructural que no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Por eso le recordaba cuando era ministra en un escenario del 53% de pobreza. Entonces atender y bajar esa pobreza que hoy ha incorporado casi 2 millones de ciudadanos, debe ser un desafío de cualquier gobierno de acá en más, y tiene que ver con revertir esa situación de marginalidad y pobreza en este país que tiene recursos. Una nación que en este contexto de globalización debería potenciar todo las acciones que le acabo de delinear, para salir definitivamente de la pobreza”.

Qué es la pobreza “multidimensional”

Este lunes, la Universidad Católica Argentina (UCA) sorprendió con una nueva medición sobre la pobreza, en medio de una crisis todavía sostenible. ¿Pero de qué se trata su enfoque?

Según el informe, Argentina cerró el 2018 con más 1.900.000 de nuevos pobres. De este modo, la pobreza multidimensional pasó del 26,6% en 2017 a 31,3% un año después. La cantidad de personas en esta situación fue de 10.773.000 a 12.676.500 en doce meses en todas las zonas urbanas del territorio nacional.

Esta vez, apuntaron a los diferentes motivos por el cual una persona o familia se puede considerar bajo la línea de la pobreza, excluyendo al factor ingresos como la única indispensable para considerarlos en ese rango social. Los aspectos que el informe revalorizó pasaron por el empleo registrado, acceder a medicamentos, la vivienda, la inseguridad alimentaria y otros.

Para Juan Ignacio Bonfiglio, Investigador del Observatorio de la UCA, el nuevo informe se basa, además, en aspectos “relacionados a la calidad de vida”.

“El informe tiene como características que toma de manera parcial el aspecto de los ingresos. Hasta ahora la pobreza se mide tradicionalmente por el ingreso. La medida multidimensional toma aspectos relacionados a la calidad de vida: educación, vivienda, servicios, trabajo, etc”, dijo para FM Cielo.

Para el investigador, la mirada del estudio permite conseguir “un diagnóstico más preciso y de las privaciones más precisas que viven las personas”.

“Definimos pobreza multidimensional como carencia de ingresos y otros aspectos. Porque hay personas que no son pobres por ingreso, pero tienen otros problemas. Llega a más del 30% de la población”, aseguró.

A su vez, se alarmó por la gran crecida de la pobreza, en especial, a partir del derrumbe económico de 2018, el tiempo que analiza la UCA para el nuevo estudio.

“No es menor decir que tenés un tercio de la población con ingresos suficientes y afectados por diferentes aspectos básicos a la calidad de vida”, disparó.