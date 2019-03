COMPARTIDOS: 0

A principio de mes, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó las fechas de pago correspondiente a la Ayuda Escolar Anual 2019.

Te recordamos que este subsidio es de $ 1700 y lo otorga ANSES por cada hijo que se encuentra en edad escolar o preescolar y dentro del sistema educativo. El objetivo es facilitar la compra de útiles escolares e insumos necesarios para asistir al colegio.

Es importante que sepas que la ayuda escolar la percibe uno solo de los padres y se cobra una vez al año entre marzo y abril de 2019.

Además, esta ayuda le corresponde a familias cuyo ingreso grupal no supere los $ 117.683 totales y el ingreso individual no sea mayor a $ 58.842.

Por otro lado, es necesario destacar que a los padres que adeudan libretas desde el 2017 se les quitará el 26% de los aumentos anunciados hasta que regularicen su situación.

Cuándo cobro la Ayuda Escolar Anual 2019

ANSES anunció que comenzó a abonar este beneficio social de modo automático sólo a aquellos que han presentado el formulario de escolaridad durante el 2018.

Esta disposición ha generado cierto malestar en un sector de los beneficiarios, ya que todavía no perciben los haberes correspondientes.

Por ende, existe un porcentaje de los beneficiarios aún no ha cobrado la Ayuda Escolar de 2019, aunque sí la recibirán en el mes de abril, siempre y cuando cumplan con los requisitos previos para acceder al subsidio.

Si todavía no has realizado el trámite o no has cobrado automáticamente, recordá que tenés tiempo de presentar la libreta hasta el 31 de diciembre de este año. Pero, claro, el ciclo lectivo ya comenzó y muchos necesitan en estos momentos la ayuda extra.

Una vez iniciado el trámite en forma correcta, el dinero extra estará disponible a los 60 días de finalizado el procedimiento.

A continuación, te recordamos toda la información que necesitás para poder acceder a este importante beneficio.

Quién puede cobrar la Ayuda Escolar Anual 2019

La asignación por ayuda escolar le corresponde a personas que cobren Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Hijo con Discapacidad (AUHD) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF).

Desafortunadamente, los monotributistas no tendrán acceso al subsidio este año.

Esta ayuda escolar por parte de ANSES está disponible para titulares de chicos que tienen entre 45 días y 18 años de edad, y que asistan a una institución educativa nacional, provincial, municipal o privada (subvencionada o no), ya sea de nivel inicial, primario, secundario o polimodal.

Por otra parte, para aquellos padres que tienen un hijo con discapacidad (de cualquier tipo), no hay límite de edad y percibirán la ayuda escolar independientemente del nivel escolar o de la antigüedad que sus chicos tengan en el establecimiento educativo.

Cómo cobrar la Ayuda Escolar Anual 2019 (formularios)

Primero que nada es necesario consultar si la persona ya tiene cargado el formulario de escolaridad de sus hijos en Mi ANSES.

Los beneficiarios que cobran AUH pueden acceder a este beneficio, por le que deben llenar y presentar el Formulario (PS 1.47) para que ANSES verifique si el chico se encuentra cursando en algún establecimiento educativos de enseñanza oficial.

Del mismo modo, los usuarios dentro del SUAF tienen que entregar lleno el Formulario (PS 2.68), a modo de acreditar que los chicos se encuentran habilitados en este sector.

Por su parte, los tutores que tienen a cargo chicos con alguna discapacidad, deben presentar el Formulario (PS 2.71) para validar la autorización para el pago de asignaciones por hijo con discapacidad emitido por ANSES.

Cuánto cobro de Ayuda Escolar Anual 2019

Estos son los montos anunciados por ANSES según el beneficio que cada persona posee. Es importante señalar que los números a cobrar varían de acuerdo a la zona geográfica de residencia.

Para finalizar, la gestión se puede realizar vía online, a través de la página de ANSES, También es posible hacerlo en forma presencial en la sucursal de ANSES más cercana a tu domicilio, y para ello necesitás previamente sacar turno en la web de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Para obtener mayor información o ante cualquier duda, llamar al 130. Esta línea telefónica de ANSES funciona de lunes a viernes de 8 a 20 y es gratuita.