Barbie Vélez, de 24 años de edad, estuvo de vacaciones en los EE.UU. y luego en México, donde aprovechó para distenderse luego de un estricto y demandante ciclo laboral, en la obra “Derechas”, de la que ella forma parte.

Las fotos de las vacaciones de Barbie Vélez

La hija de Nazarena Vélez, plagó su cuenta de Instagram de postales de su estadía tanto en Miami como en la Riviera Maya. En las imágenes se puede ver como la morocha disfrutó a pleno de sus vacaciones e incluso enamoró a muchos de sus seguidores con sus fotos en bikini.

Por otro lado, al exhibirse en malla, les dejó por adelantado una contundente opinión a algunos de los haters que tiene en Instagram para que se abstengan de lanzarle comentarios a negativos. "Querido hater: ¡Antes de escribir un comentario con maldad, pensá dos segundos qué es lo que hace tan infeliz tu vida, qué provoca la necesidad de querer herir a otras personas; e intentá canalizar esa energía cambiándolo! Saludos", escribió la ex de Fede Bal al respecto.

La pareja de Lucas Rodríguez, aprovecha sus redes sociales para publicitar diversos productos, destinos o sitios para hospedarse pero también hace gala de su belleza y estilo cada vez que puede. Lo que deja más que claro, que más allá de sus costado actoral, Barbie Vélez se siente muy cómoda con el modelaje.

En medio de sus viajes y de sus sexys fotos, su mamá Nazarena Vélez les escribió en una de sus postales: "Alalala. Ella tirándole cuerpazo a los Mayas, y 'Yolanda' resfriada en soquetes en San Fernando".

Lo último que dijo Fede Bal sobre Barbie Vélez

El verano para Barbie Vélez no fue nada fácil luego de que hubiera encontronazos entre su madre y su ex novio Fede Bal. De hecho, tanto Carmen Barbieri y su hijo, como Nazarena Vélez y su hija, coincidieron con sus obras montadas en La Feliz. Bal logró que la Justicia le exigiera un bozal legal a su ex suegra, y por eso Nazarena, que venía hablando mal de su yerno públicamente, tuvo que dejar de hacerlo. El hecho repercutió en los ánimos de su hija que aun, se ve afectada por todo lo sucedido y por eso optó por descansar lejos ( de vacaciones) y en soledad.

Bal: “Le veo la maldad por adentro”

Recientemente Fede Bal (29), chocho por el estreno de Nuevamente juntos en Avenida Corrientes, conversó con los medios y cuando le preguntaron si se podría sentar a tomar un café con Barbie Vélez, el actor dio una respuesta tajante, "nunca en la vida" dijo. Y continuó aún más duro: "Cuando hay algo que se rompe y se ve una cierta maldad detrás de lo que se quiere instalar sobre mí, y tantas mentiras que se dijeron yo no puedo sentar a tomarme un café con alguien a quien le veo la maldad por adentro".

Luego de las denuncias cruzadas por violencia entre Fede y Barbie, la cosa parece que no tiene retorno según aseguran los propios implicados y los gestos que tienen el uno para el otro. Además, los padres de ambos, complicaron aun más la polémica ya instaurada al respecto y todo el asunto quedó cercado por alambres de púa.

Tal parece que Fede Bal seguirá su vida por un lado y Barbie Vélez por otro.