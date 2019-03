Cuándo, a qué hora y quien dirige cada partido de la penúltima de la Superliga

COMPARTIDOS: 0

Después de la fecha FIFA, la Superliga volverá al ruedo con la penúltima jornada del torneo, donde Racing puede consagrarse campeón si suma de a tres el domingo en su visita a Tigre, o si Defensa no puede ganarle a Unión en Varela. El partido de la Academia será dirigido por Néstor Pitana, mientras que al Halcón lo arbitrará Diego Abal.

En otro partido trascendente, pero en este caso por el descenso, Godoy Cruz será local de Patronato de Paraná. Los entrerrianos están en zona de descenso, pero tienen muy cerca sus rivales. El partido será el sábado a las 15.30 y el arbitraje será de Andrés Merlos.

SUPERLIGA - FECHA 24

Viernes 29 de marzo

19:00. Newell's vs. Huracán (Patricio Loustau)

21:10. Boca vs. Banfield (Pablo Echavarría)

Sábado 30

13:15. San Lorenzo vs. Gimnasia (Darío Herrera)

15:30. Godoy Cruz vs. Patronato (Andrés Merlos)

17:45. Independiente vs. Vélez (Fernando Rapallini)

20:00. Talleres vs. River (Silvio Trucco)

Domingo 31

11:00. Atlético Tucumán vs. Aldosivi (Germán Delfino)

13:15. Argentinos vs. Rosario Central (Leandro Rey Hilfer)

13:15. Lanús vs. Belgrano (Facundo Tello)

18:10. Tigre vs. Racing (Néstor Pitana)

18:10. Defensa y Justicia vs. Unión (Diego Abal)

Lunes 1 de abril

19:00. Estudiantes vs. San Martín (T) (Hernán Mastrángelo)

21:10. Colón vs. San Martín (SJ) (Ariel Penel)