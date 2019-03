Una buena noticia para los socios de Godoy Cruz

COMPARTIDOS: 0

El Club Godoy Cruz Antonio Tomba realizó un positivo anuncio para sus socios, en la previa de su próximo partido por la Superliga Argentina de Fútbol, que será el sábado venidero ante Patronato en el estadio Malvinas Argentinas y desde las 15.30.

Desde este partido el club intentará dar un paso adelante y eliminará el canje de entradas. Cada socio ingresará con su carnet y de esta manera se eliminará un trámite para muchos engorroso. Será la primera experiencia y servirá para corregir errores y seguir creciendo.

Por única vez, cada socio deberá asistir a la secretaria para validar su carnet digital (con código de barras) y dejarlo compatible con el nuevo sistema de ingreso. El horarios para hacer el trámite es de lunes a viernes de 9 a 20 y el sábado de 10 a 12.

A continuación todos los datos

Para este sábado:

1- Por única vez, realizar la validación del carnet digital.

2-Los socios ingresarán por cada sector, platea descubierta, platea cubierta y popular, solo con su carnet. NO HAY MÁS CANJE!!



3– ¿Sí no estas al día? Debes pasar por la secretaria y regularizar tu situación hasta el sábado a las 12. De lo contrario no podrás ingresar al estadio.

4- Los que pagan diferencias para asistir a platea cubierta, deben arrimarse a la secretaria a pagar la diferencia.

RECORDÁ: Sí estás al día ingresas a la cancha sólo con tu carnet. Para este partido y sólo por única vez deberás validar tu carnet digital con el código de barras.