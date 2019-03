¿Cardona a River? El colombiano se enojó en instagram

La lesión de Juan Fernando Quintero es un importante problema para River y, aunque la directiva anunció que no le iba a buscar reemplazante, varios jugadores comenzaron a sonar en y Edwin Cardona, uno de los nombres anunciados en redes sociales, mostró su enojo por una información falsa.

El talentoso futbolista del Pachuca subió una imagen a Instagram Stories, sobre una supuestas declaraciones que hizo sobre la posibilidad de jugar en River, enojado por la manera en que se marchó de Boca: "Me contaron del interés de River. Si me llaman haría todo lo posible por ir. Juanfer me contó lo que es por dentro. En Boca tuve una mala experiencia. En ese vestuario había más ego que fútbol. Me corrieron como un perro, es un mal recuerdo".

"Quisiera saber qué medio o persona el el mal intencionado que está generando polémica con este tipo de comentarios... no he hablado con nadie ni de ningún equipo, mi actualidad es Pachuca y punto. Gracias", aseguró Cardona, desmintiendo una posible salida del fútbol mexicano.