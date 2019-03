Cubero estalló contra Nicole Neumann

COMPARTIDOS: 0

Después de 10 años de romance y tres hijas en común, Fabián Cubero y Nicole Neumann se separaron hace más de un año y, aunque primero lograron mantener una buena relación casi amistosa, con el tiempo, conflictos y nuevos noviazgos los fueron distanciando más y más.

Con su relación totalmente rota, la modelo se llevó a Indiana, Allegra y Sienna a Salta y el futbolista de Vélez Sarsfield estalló de bronca.

Según contó Poroto en una entrevista con Ángel de Brito en CNN Radio Argentina, Neumann se llevó a las nenas sin pedirle permiso y él se terminó enterando por un mensaje de WhatsApp de una de sus hijas.

"No sé qué le está pasando a Nicole pero me pone muy nervioso. No me gusta que mis hijas falten al colegio sin mi consentimiento. Me desespera no estar con mis hijas cuando puedo estar con ellas", admitió.

Además, el defensor se quejó porque habían estipulado que iba a estar con Indiana, Allegra y Sienna martes y miércoles y que recién volverían de Salta el jueves.

"Una vez me pasó que tenía entradas de cine para ir con mis hijas y Nicole no me las dio. Hay un mal manejo de ella con mis hijas", añadió el deportista que sentenció: "Un día que me tocaba tenerlas no las pude tener y tuve que ir a buscarlas con una escribana".

Para colmo de todo, hay rumores -que comentó Sofía Macaggi en Infama- de que la modelo se llevó a sus hijas al norte argentino para que no estén en el reestreno de Nuevamente juntos, la revista, obra en la que trabaja Micaela Viciconte, la actual novia del Poroto Cubero.