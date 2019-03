Diario El Ciudadano publicó un trabajo de la consultora Diagnóstico y Análisis, la cual hace referencia a la gestión municipal y la intención de voto que tendrían algunos precandidatos a la intendencia en esos municipios que son cinco: Las Heras, Guaymallén, Maipú, San Martín y San Rafael.

Al respecto, Santiago Alé, titular de la empresa que realizó la medición, hizo llegar a nuestra redacción una respuesta dado que "la encuesta en cuestión recibió algunas críticas sobre consideraciones técnicas, que no está de más aclarar, sobre todo, a los ignorantes del tema, muchos de los cuales ocupan cargos públicos. Es importante resaltar que las encuestas no tienen la certeza de las matemáticas ni la confiabilidad de la física o de la química. Trabajan con un margen de error, es decir, trabajan con el factor suerte. Los relevamientos, sobre todo en política, recogen opiniones, pareceres y el humor de la gente en un periodo preelectoral. Muchos de estos factores, sobre todo en nuestro país, cambian de manera brusca de un día para el otro... o no".

El analista continuó: "La batalla que se debe dar en una sociedad siempre es contra la ignorancia, y sobre todo contra los ignorantes que creen saber mucho de todo", y agregó que en el trabajo publicado que se realizó en esos departamentos, "alguna crítica mal intencionada, ignorante y gorila, cuestionó algunos números de la misma, pero no cuestionan su resultado general".

"La suma en algunos departamentos no alcanza el 100% porque un porcentaje de los entrevistados expresó 'no saber a quien votar o no tener en claro qué candidato elegir'", explicó Alé.

"En un solo departamento, San Rafael, la suma supera el 100% ya que algunos entrevistados eligieron al menos dos candidatos para la intendencia. En este caso fue el 12,23% quienes optan por, reitero, al menos dos candidatos. Es decir que de cada diez encuestados sólo uno hizo esa opción", consideró el analista.

Además, aseveró que "mientras los funcionarios ven noticias por Internet y critican el trabajo de los demás desde la más absoluta ignorancia, la pobreza aumenta en nuestro país y en nuestra provincia. Una provincia que está endeudada en más de 53 mil millones de pesos y que no se observan obras importantes".

Y finalizó expresando que "Wiston Churchil decía que '.. nadie está exento de decir estupideces, lo grave es decirlo con énfasis...'".

La explicación del propio Santiago Alé