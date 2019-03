Tambo Guercio seguirá vendiendo leche a granel

COMPARTIDOS: 0

Ante la falta de algunas marcas de leche en los super e hipermercados, creció notablemente la venta de este alimento en tambo.

Leonardo Guercio, propietario de un tambo situado en El Bermejo, Guaymallén, afirmó el viernes a los medios: “En estos últimos días hemos visto un incremento. En realidad hace varios meses que venía aumentando la venta de leche al público y también a través de Yogurlac, que nos está comprando más leche de la que compraba hace un mes atrás. Yogurlac tiene buen precio y es de una producción mendocina”.

Durante el fin de semana, gran cantidad de gente acudió al tambo mencionado, y Leonardo dijo que pudieron abastecerlos pero "hasta un cierto punto porque tenemos una producción limitada. Hemos atendido hasta la producción que tenemos que son unos 800 litros diarios".

Hoy, como en otros lugares, el tambo no tiene leche. "Ayer vino gente a la mañana y a las 10 se acabó la leche, por eso pusimos ese cartel. Pero leche hay normalmente. Hasta que alcanza le vendemos a la gente que viene", explicó Guercio a Radio Mitre.

Lo cierto es que la gente no solo elige comprar leche en tambo por la escasez sino también para cuidar el bolsillo. Mientras que en las góndolas se consigue el sachet a $45 (aproximadamente), en Tambo Guercio el litro cuesta $20.

Años de trayectoria

Este negocio lleva 30 años de trayectoria, y en ningún momento vio interrumpidas sus ventas. Pero el viernes, la Municipalidad de Guaymallén visitó el local. "Vino un veterinario y un inspector de la Municipalidad de Guaymallén e hicieron un acta donde prohibían la venta de leche pasteurizada al público a granel. Quieren que la vendamos herméticamente, en envases cerrados. Hasta ahora no lo hacemos, nos han notificado, pero siempre hemos vendido de esta forma. La gente viene con envases y les vendemos, nunca me notificaron y ahora como salió por los medios la venta de leche directamente en el tambo nos notificaron que no podemos vender más leche", contó el propietario del lugar.

Esto llamó la atención de todos y, en horas de la mañana, Guercio tuvo una reunión con en la Dirección de Comercio para decidir si continuarán con la venta.

Desde El Ciudadano hablamos con Leonardo, luego de su encuentro: "Fue una reunión cordial. Vamos a hacer hincapié en vender envases nuevos para que no haya problemas de contaminación". Explicó que la gente puede seguir llevando sus envases, pero "cuando vengan con envases que no correspondan, los tendré que desechar y vender envases nuevos". Le consultamos si el costo de los envases se traduciría en un incremento en el precio del litro de leche, y confirmó que "seguirá igual, por ahora tenemos para aguantar más días".

"Nos van a hacer controles periódicos, inclusive van a venir el miércoles", contó Guercio y aseguró que "no va a haber clausura".

Ante la falta del insumo, brindó tranquilidad: "Vamos a incrementar la producción. En estos días van a tener cría varias vacas así que vamos a producir mucho más, para poder abastecer a la gente".

El director de Industria, Comercio e Inspección General de Guaymallén, Javier Massó, se refirió a los "mensajes falsos" difundidos en las redes sociales sobre la clausura del establecimiento y dijo: "Jamás hubiésemos actuado así porque no es la línea que venimos manejando, ya que venimos ayudando, a través de distintas medidas y lo que esté a nuestro alcance, a los pequeños y medianos productores, como es el caso de Tambo Guercio. No solo es uno de los pocos que quedan en Mendoza sino que también el único que queda en el departamento".

Coincidió con el testimonio del productor, y dijo que los controles son solo para cuidar la salud de los consumidores finales. El viernes "le dimos un plazo de cinco días para que veamos cómo puede mejorar la situación (los envases) y que se cumpla con el Código Alimentario".

En cuanto al "boom" en las ventas y las inspecciones como consecuencia, Massó remarcó que "no estamos en el día a día. Nosotros hacemos inspecciones permanentes, tenemos más de 20 inspectores y realizan más de siete inspecciones diarias, es decir que hay muchos comercios que se visitan. Tenemos cerca de diez mil en Guaymallén, de acuerdo al resultado que arroja el último censo realizado".

"Si bien hace 30 años que comercializan, nosotros nos estamos enterando ahora al haber un incremento en las ventas. Además de los clientes que tienen hace muchos años, han aparecido nuevos clientes y estos consumidores no tienen muy en claro cómo funciona y hay gente que va a buscar leche en damajuana de vidrio o inclusive envases que pueden haber tenido algún tipo de químico, lo cual es totalmente perjudicial para la salud y podría terminar en catástrofe", explicó.

Para cerrar, el director de inspecciones destacó: "Lo que primero hacemos es asesorar, dar un plazo, acompañarlos y después, llegado al caso de que no cumplan, procedemos a un cese de actividad y una posterior clausura".

