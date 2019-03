La Selección argentina patea el tablero contra Marruecos

COMPARTIDOS: 0

Luego de la derrota contra Venezuela, la Selección argentina continúa los entrenamientos pensando en el choque contra Marruecos. El mismo será el próximo martes desde las 16.

Para este partido el entrenador argentino, Lionel Scaloni, regresará a la línea de cuatro en el fondo luego de que la línea de tres no le resultó contra la Vinotinto. Además, el DT meterá cuatro cambios en el equipo titular. Esteban Andrada, Walter Kannemann, Roberto Pereyra y Paulo Dybala serían quienes se perfilan para ser titulares frente al conjunto africano.

Otro que también puede estar en el once inicial, si su estado físico se lo permite, es Germán Pezzela.

Así entrenó la Selección argentina:

Marruecos pidió explicaciones por la ausencia de Messi

La Federación Marroquí de Fútbol emitió un comunicado que publicó en su página oficial en el cuál pidió explicaciones a la organización del próximo partido contra la Selección argentina. ¿El motivo? La ausencia de Lionel Messi.

Según el comunicado, por contrato el seleccionado argentino debe presentar un equipo "clase A", lo que significa que deben estar todos los titulares. Luego de la derrota contra Venezuela, la Asociación del Fútbol Argentino comunicó a través de sus redes que el delantero del Barcelona no estaría presente en el amistoso contra Marruecos por padecer una "reagudización de dolor pubiano bilateral".

#ParteMédico

- Gonzalo Martínez: lesión muscular de biceps femoral izquierdo.

- Lionel Messi: reagudización de dolor pubiano bilateral.

Ambos jugadores serán baja para el próximo partido de @Argentina. pic.twitter.com/2ol62BK3aY — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) March 22, 2019

En Marruecos había mucha expectativa por la presencia de Messi en Tánger y por eso la federación de ese país decidió enfrentar al seleccionado argentino para prepararse para la Copa de África. La noticia de que Leo no estará en el once titular no cayó para nada bien.