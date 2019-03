En el PJ creen que el Gobernador intentó sacarlos del medio

COMPARTIDOS: 0

Tras los anuncios realizados por el gobernador Alfredo Cornejo en el sentido de allanarse a lo que determine la Suprema Corte de Justicia en la demanda judicial de los intendentes Roberto Righi (Lavalle), Emir Félix (San Rafael), Martín Aveiro (Tunuyán) y Jorge Giménez (San Martín) por la reelección, y no poner ningún obstáculo a éstas, realizó una respuesta institucional el presidente del justicialismo mendocino, Guillermo Carmona.

Casi en simultáneo al segundo día de audiencia de partes convocada por la Corte, el titular del PJ local consideró que es muy grave el avance que el primer mandatario provincial pretendió hacer sobre las instituciones y la propia Carta Magna.

Consideró, además, que “las reelecciones deben ser acotadas, pero ajustadas a lo legal y a lo constitucional, no como pretendió el Gobernador de la provincia”.

Cuando se le consultó sobre lo que estaba aconteciendo y la respuesta del Poder Ejecutivo al espinoso tema, Carmona dijo: “Tengo la satisfacción de que se haya removido los obstáculos para que los intendentes de Lavalle, San Rafael, Tunuyán y San Martín puedan competir en las elecciones de esos departamentos. Al mismo tiempo tengo la triste sensación que el gobernador Cornejo, lamentablemente, busca seguir confrontando”.

Sobre la señal que dio el Ejecutivo, observó que “si bien y de algún modo ha reconocido su error de intentar proscribir a los intendentes justicialistas, en lugar de hacer público ese reconocimiento del error para la convivencia democrática y llamar al acuerdo entre las distintas fuerzas políticas, solo renueva sus posiciones de descalificaciones y estigmatización del peronismo. Me parece que eso no es positivo y no hace a la convivencia política y democrática de la provincia. Eso es lamentable”.

Cuando El Ciudadano le preguntó si es ética la postura de los cuatro intendentes de buscar su reelección cuando la gente había votado sus límites, respondió que “no es una pregunta de naturaleza ética, es una pregunta que se debe formular desde lo constitucional y lo legal. ¿Es constitucional y legal que los intendentes se presenten a reelecciones? La respuesta es sí. Es más, el Gobernador de hecho lo ha reconocido y creo que estábamos en camino de que la Corte lo reconociera. Por eso Cornejo vuelve sobre sus pasos”.

“Creo que en democracia tenemos que tener un respeto estricto de las instituciones. Por eso creo que el Gobernador no respetó la Constitución provincial y mucho menos el criterio de la Corte”, agregó el legislador nacional.

Y consideró que “Mendoza necesita un nuevo régimen institucional donde se restrinjan las reelecciones pero con reglas claras, no rompiéndolas como ha hecho el Gobernador. Por eso, parafraseando al jurista nacional Jorge Alejandro Amaya, digo que el fin no justifica los medios en materia constitucional. Considero entonces que es un objetivo loable que se restrinjan las reelecciones y que las mismas no sean indefinidas. Pero todo esto no se puede hacer de cualquier manera como pretendió hacerlo Cornejo, a último momento, cuando estaba corriendo el cronograma electoral”.

La clave estaría en modificar al artículo 221

Al momento de observarle que hace casi una década el pueblo votó restringir las reelecciones indefinidas de intendentes, el legislador nacional explicó: “Tenemos que tener en cuenta que hace nueve años el pueblo de la provincia se expidió al respecto y ese voto no alcanzó el porcentaje que establece el criterio constitucional. Esto hay que decirlo claramente, no es que el pueblo votó y que los gobernadores no quisieron promulgar la enmienda: no alcanzó el porcentaje de la mayoría de los electores como dice la Constitución y como dice el criterio de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza”.

Inmediatamente, y con el mismo tono enérgico, señaló que “nadie se puede arrogar la voluntad del pueblo, ni el Gobernador, ni los legisladores. Es importante que cuando el pueblo se manifiesta por medio de una consulta popular, un referéndum o un plebiscito que se tome en cuenta, el criterio que se tiene que aplicar es estricto y no el que se le ocurre al Gobernador o a un legislador”.

Finalmente, el presidente del Partido Justicialista explicó que “en el año 2006 presenté un proyecto para rever el artículo 221 y modificar el criterio de mayoría. Específicamente para que el criterio de mayoría de la enmienda constitucional y para la reforma constitucional fuera de la mitad más uno de los votantes y no de los electores. Estoy de acuerdo con ese criterio, porque es el que hoy se debería aplicar. En ese sentido, la Corte dice otra cosa y el pueblo de Mendoza se expidió en el 2011 por esta situación y ratificó el criterio restrictivo que tiene que ser la mayoría de los electores”.

“Entonces, no puede venir un gobernador nueve años después con un decreto, a tres meses de la definición de las listas a cambiar las reglas del juego porque a él se le ocurre. Lo grave de esto es que el gobernador Cornejo se puso sobre la Constitución y no puede haber ningún funcionario sobre ella”.