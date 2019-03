Elecciones: el diablo metió la cola en el PRO mendocino

COMPARTIDOS: 0

El precandidato a la gobernación por el PRO dentro del Frente Cambia Mendoza, Omar De Marchi, continúa su marcha para lograr ser el candidato del oficialismo.

Algo que por estos días se ha tornado más difícil aún, porque el jefe comunal de Luján de Cuyo ya no sólo debe enfrentar a todo el aparato del Gobierno provincial y a los intendentes radicales, sino que también debe hacerlo con dirigentes de su propio espacio político.

Llama la atención de los observadores de la política local los cuestionamientos que le hacen públicamente los legisladores Hebe Casado, Cecilia Páez y Pablo Priore. Porque si bien son aspectos para atender, no se constituyen en algo tan grave como para no ser hablado y solucionado en la interna de partido del presidente.

De allí que muchos ven otra pícara movida externa de los que quieren debilitar la fuerte resistencia de De Marchi de bajarse de su objetivo político.

Tampoco descartan algunas maniobras vestidas de resentimientos y desconocidos intereses que solo quedan en la exclusiva trastienda de la dirigencia política.

El Ciudadano intentó un diálogo periodístico con Omar De Marchi, pero el presidente del PRO mendocino prefirió llamarse a silencio. Sí lo hicieron dos de los tres legisladores, aunque con respuestas que esquivaron preguntas concretas y dejaron que hay algo que va más allá de lo que hoy se muestra a la ciudadanía.

“No compartimos su estrategia”

Uno de los legisladores es el diputado Pablo Priore, quien aseguró acerca del enfrentamiento que tiene una “distinta visión de la realidad. Creo que la candidatura del PRO y las PASO en Mendoza no ayudan a la reelección de Mauricio Macri. Incluso el propio Presidente expresó que no quería que se llevaran a cabo las PASO en esta provincia. Por eso nosotros, consecuentes con eso, no compartimos la estrategia que está llevando adelante De Marchi con este enfrentamiento con la UCR. Nosotros creímos propicio hacer un buen arreglo o conformar listas juntos”.

—¿Qué quiere decir con arreglos?

—A nosotros nos hubiera gustado que se nos consultara cuando se le ofreció a Omar la vicegobernación para él o alguien del PRO y la integración de los primeros lugares en la lista de legisladores. Él tomó la decisión en forma personal de no continuar con las conversaciones, sin analizar con los órganos partidarios el ofrecimiento y estructurar una propuesta alternativa. Si bien debo confesarle que hay un gran sector del partido que piensa como él, creo que a las instituciones hay que valorizarlas.

Priore no respondió al ser consultado sobre el rol que él jugará en las PASO. Pero sí dejó abierta la posibilidad de apoyar a Rodolfo Suárez, sin especificar en qué tramo de la campaña.

Finalmente ensayó una explicación: “Nosotros creemos que esto solo se circunscribe a una interna entre Omar De Marchi y Rodolfo Suarez y no a los partidos. Esto significa que el PRO no tiene obligación de seguir esta línea. Creo que debemos sumar para que no vuelva el pasado. Le recuerdo que soy el fundador del partido del Presidente en Mendoza y De Marchi hace tres años que se afilió. Reconozco que es un dirigente más importante que yo, con mucha capacidad y conocimientos de la problemática de la provincia que los que yo tengo. Lo que no significa que debe apoyarlo en su intención, la cual no comparto”.

Espalda nacional para apoyar a Macri en su reelección

Por su parte, la senadora provincial Cecilia Páez dijo: “Hoy, como en el 2015, necesitamos hablar de unidad y no de candidaturas. Es lícito que Omar De Marchi pretenda gobernar la provincia porque es un hombre con una excelente trayectoria política y muy buen gestión frente al municipio de Luján de Cuyo. Pero dado el contexto actual me parece que no es el momento ni el modo de llegar hasta la Gobernación tal cual él lo está haciendo”.

—¿La lógica no indica que debería apoyarlo, teniendo en cuenta que usted pretende gobernar Luján?

—Soy precandidata al municipio, pero estoy sola, no soy la precandidata de Omar, que ya tiene su candidato. Me siento capacitada para demostrar que puedo gestionar ante quien sea, como es el caso del candidato oficial Martín Kerchner. Pero todo dentro de una unidad, sin romper el Frente Cambia Mendoza”.

—¿No cree que con su actitud sea funcional al radicalismo?

—Soy funcional a mis convicciones y mis principios. Considero que el gran capitán del Titanic a nivel nacional será Omar De Marchi y si gana será un buen administrador. Nosotros debemos constituirnos en la espalda nacional para apoyar al Presidente y su reelección”

—Priore dejó abierta la posibilidad de apoyar a Rodolfo Suarez a quien le da posibilidades de ganar…

—Nosotros no hemos acordado nada ni con Rodolfo Suarez ni con el gobernador Alfredo Cornejo para las PASO, cuyas listas cierran el 20 de abril. Solo le aseguro que no apoyaremos el proyecto de Omar De Marchi. Además, no me hago cargo de lo que haya expresado Priore que vaya a ganar Rodolfo Suárez. Solo aspiro a que ganen los mendocinos por todo lo hecho con mucho sacrificio y capacidad por la administración de Cambia Mendoza”.