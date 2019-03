Carrió: "Lo declaré poste de por vida a Garavano"

COMPARTIDOS: 0

La diputada nacional y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, reiteró hoy sus críticas al ministro de Justicia, Germán Garavano, y aseguró que lo va a "juzgar la historia" por su rol en el caso AMIA.

Carrió volvió a cuestionar al funcionario por la investigación en el encubrimiento del atentado e insistió en que Garavano "mandó la orden para que no se acusara" a los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia.

"Si el presidente (Mauricio Macri) quiere mantener un ministro en estas condiciones, para mí es más importante la República y Cambiemos, pero que lo juzgue la historia", subrayó la legisladora.

Y sobre el ministro de Justicia agregó: "Yo lo declaré poste de por vida a Garavano".

En declaraciones a los medios, Carrió admitió que Macri la "reta" cuando habla del funcionario nacional, pero que "no hay ruptura" en el frente Cambiemos.

"Lo que pasa que yo no hago política por los diarios, ni voy a Olivos, ni voy a la Rosada. No voy a los actos, no sé cuando vienen reyes, reinas", expresó la diputada nacional.

En tanto, la líder de la CC se refirió a la posibilidad de que la ex presidenta Cristina Kirchner vuelva al poder en octubre próximo y dijo que si eso pasa ella estará "presa".

"Si sos francés, inglés, y te dicen vuelven (Nicolás) Maduro, ¿vas a invertir en Venezuela?. Si sos venezolano y te dicen sigue Maduro ¿vas a invertir?. Bueno, eso pasa en Argentina", señaló Carrió.