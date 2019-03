COMPARTIDOS: 0

La joven cantante norteamericana pero de raíces mexicanas, Becky G, de 22 años de edad, comenzó el 2019 con todo, en lo que a sus proyectos musicales se refiere.

La cantante de reguetón, trap y teen pop, sin embargo estuvo envuelta en una polémica desde principios de este mes y que con el correr de los días, intentó aclarar al tiempo que disipar. El asunto lo involucra también a su compañero de clip y de canción, en "Mayores". Hablamos Bad Bunny (Conejo malo).

Lo que sucedió es que en la última noche del Festival de Viña del Mar, en su edición Nº 60, ambos artistas estaban invitados pero lo llamativo fue que no terminaron compartiendo escenario, ni siquiera para interpretar el hit (Mayores) que los llevó a estar primeros en los ranking de música latina en el 2017. El público del Festival, quedó decepcionado e indignado por el hecho, ya que imaginó que la intérprete de “Sin Pijama” y el cantante de “Estamos bien”, iban a fusionarse al menos para compartir la nombrada y popular canción que los disparó juntos a la fama.

¿Por qué Becky G y Bad Bunny no cantaron juntos "Mayores" en Viña del Mar?

Tiempo después, el cantante reveló porqué no compartió escenario en Viña del Mar con la intérprete: “Becky se enojó conmigo, me dijo que no volvería a cantar conmigo hasta que aprendiera a bailar (…) No soy muy buen bailarín”, reveló algo dolido pero entre risas Bad Bunny en el programa “Échale la culpa a Viña”.

Sin embargo, hace pocos días, el “Conejo malo”, inició una gira mundial llamada “x100PRE tour” y en ese marco, pero también para despejar los rumores de una mala relación con Becky (luego de lo de Viña), fue que invitó a la intérprete a subir a las tablas de El Coliseo, en San Juan, Puerto Rico para compartir y hacer vibrar a todo el público presente con las estrofas de “Mayores”.

La “manito” de Bad Bunny sobre Becky G que generó polémica en Instagram

Luego de las idas y vueltas, Becky G agradeció que Bad Bunny sea ahora el que la invita a ella a formar parte de su proyecto (conste que ella en Viña, no lo llevó hasta el escenario). Por eso, la cantante subió en las últimas horas una foto en la que sale abrazada con el músico boricua, sin embargo una de las manos de él, parecen estar muy abajo del torso de Becky, por no decir sobre la cola prácticamente.

La imagen generó comentarios y polémica entre los seguidores de Becky G en el Instagram, ya que no dejaron pasar el abrazo cariñoso, pero que a priori luce algo desubicado.

Ambos cantantes latinos se sacan 30 cm de diferencia en altura. Ella mide 1.54 metros y él, 1.84 metros, eso puede haber generado una “descoordinación” al momento del abrazo y quizás por eso, él se agarró de más abajo de lo que era esperable. De cualquier manera, las redes ardieron. La foto tuvo más de 487 mil Me Gusta.