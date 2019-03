Reelección de intendentes: legisladores de Cambia Mendoza duros contra Mario Adaro

COMPARTIDOS: 0

La política local tiene como uno de los temas de coyuntura lo que sucederá con la reelección de los intendentes; para ello espera una resolución de la Suprema Corte. En estos máximos estrados se debe definir la suerte electoral de 4 departamentos que son manejados por caciques peronistas.

Hasta el máximo tribunal, llegaron una serie de revocatorias de los intendentes San Rafael (Emir Félix), San Martín (Jorge Gimenez), Tunuyán (Martín Aveiro) y Lavalle (Roberto Righi) hicieron una presentación contra la promulgación de la enmienda de la Constitución Provincial, de parte del gobernador Cornejo, que impide las reelecciones indefinidas.

Pero la furia del radicalismo llegó luego de que uno de los supremos, Mario Adaro, pusiera en duda que la decisión final llegara antes de las elecciones: "¿Antes del 28 de abril? No lo sé", aseguró ante los medios.

Es por eso que la UCR de Mendoza emitió un duro comunicado acusando a Adaro de no estar a la altura de las circunstancias. La respuesta de la Corte "no puede verse empañada de partidismos como tampoco puede ser víctima de la burocracia", comenzaron el escrito. "Porque en este caso, sea cual sea el fallo final, si llega tarde, no será justicia".

"El juez de la Corte Mario Adaro ... asegura que es un fallo trascendente para el futuro de Mendoza. Si realmente está convencido de ello, debería dejar de pregonar su militancia".

Luego apunta contra el origen peronista de Adaro: "Él debería saber, porque lo conoce desde adentro, que desde hace tiempo el peronismo no logra tener un interlocutor válido, que en ese afán de perpetuidad borra con el codo lo que escribió con la mano y que la República no le interesa, porque eso implicaría ser parte de un salto importantísimo en materia de calidad institucional, que no está dispuesto a dar".

Por último en la misiva firmada por los senadores Diego Costarelli (UCR) y Cecilia Pérez (PRO), y los diputados César Biffi (UCR) y Hebe Casado (PRO) finaliza dejando en claro que: "si realmente hay voluntad de dar una respuesta, sería prudente hacerlo antes del 28 de abril, primero para dar claridad al proceso electoral en los departamentos donde se ha convocado a elecciones adelantadas, pero también y fundamentalmente, para que la gente que vaya a emitir su voto lo haga con certezas".