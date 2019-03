COMPARTIDOS: 0

Godoy Cruz ya olvidó el empate contra Banfield y comenzó los trabajos pensando en el choque que mantendrá contra el Deportivo Armenio. El mismo será por la Copa Argentina, en el partido correspondiente a los 32avos de final.

El próximo sábado, desde las 17.10 en el estadio de Instituto ambos equipos se verán las caras buscando continuar en el certamen nacional.

En cuanto a lo futbolístico la idea de Lucas Bernardi, que no estuvo en el entrenamiento debido a que acudió a la reunión de entrenadores que organizó la Conmebol, sería repetir el mismo once que igualó ante el Taladro. Esto sería que como no habrá Superliga porque doble fecha FIFA, los jugadores estarán recuperados para el día del encuentro.

Por el torneo local, el Tomba tendrá acción el sábado 24 de marzo contra Patronato, en el estadio Malvinas Argentinas. Éste encuentro será el último donde Godoy Cruz será local.

Así entrenó el Expreso en el Predio de Coquimbito:

🎥 Mira algunas imágenes del entrenamiento matutino de Godoy Cruz que ya piensa en Armenio, su próximo rival por Copa Argentina.#VamosTomba 💪🏻💪🏻 pic.twitter.com/as3s5OIHJ4 — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) March 20, 2019

La formación del Tomba será así:

Venta de entradas para Godoy Cruz vs Deportivo Armenio

A través de la página oficial de la Copa Argentina se brindó la información para los hinchas que quieran trasladarse a la provincia de Córdoba. Toda la data la encontrás acá.

Para el público tombino: el sábado desde tres horas antes del comienzo del partido, venta de populares y plateas en las boleterías del estadio Juan Domingo Perón de Instituto de Córdoba.