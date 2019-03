Después del regreso de Prietto, se fueron dos integrantes de Los Espíritus

COMPARTIDOS: 0

El pasado 2 de marzo aparecieron algunas denuncias anónimas en Facebook contra el líder de Los Espíritus, Maxi Prietto y, desde ese momento, nada volvió a ser igual en la banda.

Primero, el grupo de La Paternal tomó la determinación de separar a su cantante y compositor. Pero con el correr de los días el tema se dilató, no aparecieron nuevas acusaciones contra Prietto y, el domingo, Los Espíritus tomaron la decisión de reincorporarlo. "La desesperación nos llevó a actuar de manera equivocada y urgente", publicaron en Facebook.

"Queremos pedirle disculpas a nuestro público, a Maxi y a su familia por habernos hecho eco de los testimonios anónimos que se difundieron", añadieron.

Pero al parecer, dos de los integrantes de la agrupación no estuvieron de acuerdo con volver a incorporar al artista, por lo que ahora decidieron salir de Los Espíritus.

Santiago Moraes (cantante y guitarrista) y Francisco Paz (percusionista) anunciaron en sus redes sociales que no tocarán más en la banda. "El comunicado que salió el domingo 17/03 en las redes sociales de Los Espíritus no refleja mi manera de pensar. Ya no formo parte del grupo y nada de lo que se publique bajo ese nombre habla por mí", escribió Moraes.

Por su parte, Francisco Paz opinó: "Hace un año más o menos comencé a tocar para los espíritus. El último comunicado que emitieron no representa en absoluto mi postura. Presenté mi renuncia en el grupo días atrás, cuando me informaron de su intención de ir en la dirección que tomaron".

