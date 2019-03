Caso D'Alessio: aseguran que Ramos Padilla quiere involucrar al gobierno

COMPARTIDOS: 0

El ministro de Justicia, Germán Garavano, afirmó que la causa que sigue el juez federal Alejo Ramos Padilla contra el falso abogado Marcelo D'Alessio y que vincula al fiscal Carlos Stornelli "parece haber nacido de una red de espionaje".

"Estamos frente a un proceso que parece haber nacido de una red de espionaje", afirmó Garavano, quien agregó: "esto me recuerda al caso de Francisco De Nárvaez cuando fue el tema de la efedrina, me recuerda al tema de los hijos de (Ernestina Herrera de) Noble, al tema AMIA, a la causa contra el exjefe de Gobierno Mauricio Macri donde ex servicios de inteligencia parecen trabajar coordinadamente con el juez y otros periodistas".

Garavano dijo que en esas causas "la dinámica es muy parecida sobre cómo se eligen esos jueces" para que las causas tramiten en determinados lugares.

"Es extraña la forma en que se elige la jurisdicción y que se conduce el proceso. La información que tenemos es que el fiscal de la causa se ha manifestado opuesto a la investigación y ha dicho que el juez es incompetente", sostuvo el ministro.

En declaraciones a Radio Mitre señaló que el juez Ramos Padilla "intenta involucrar al gobierno en este proceso" y no descartó que sea "todo parte de un armado político".

Sobre el pedido de juicio político que presentó el gobierno contra el juez federal, Garavano señaló: "políticamente lo ideal hubiera sido no hacer nada, pero jurídicamente lo que se hizo era lo que correspondía".

Acusó además al juez de montar "un show mediático ante una comisión del Congreso que no era la competente para intervenir" en el tema. Y aseguró que los procesos judiciales deben ser "privados salvo para las partes".