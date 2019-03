COMPARTIDOS: 0

El futbolista Carlos Tevez afirmó que el plantel de Boca debe "meter más empeño y trabajo" en la Copa Libertadores que es "el sueño de todo hincha" a la vez que remarcó que el elenco de La Ribera debe "empezar bien" el certamen continental.

"Vamos a arrancar la Copa (el próximo martes a las 21.30 ante Wilstermann como visitante) y empezar bien es importante, más en un partido jodido como es en Bolivia", señaló, tras lo cual remarcó: "Hay que trabajar más, si no se dio hay que meter más empeño y trabajo por el sueño de todo hincha de Boca".

En diálogo con la prensa tras la victoria frente a Unión en Santa Fe, Tevez manifestó: "El grupo, en este año tan difícil, debe aprender que es un momento delicado y hay que dejar la vida en la cancha".

"Hay que seguir con la misma actitud. Cuando a uno le toca jugar hay que hacer lo mejor para el equipo. Tenemos que seguir mejorando, el equipo está reaccionando y eso es bueno", aseveró el jugador de Boca.

Luego se refirió al episodio en el cual Ramón Ábila le revoleó un bolso en la cara a un hincha de River que lo había cargado: "Cada uno reacciona como le sale en ese momento. Cada uno de distinta manera. Yo no sé cómo reaccionaría".

Nández: "Llegamos bien al inicio de la Copa"

El mediocampista Nahitan Nández aseguró que Boca llega "bien" al partido en el cual comenzará el camino del elenco de La Ribera en la Copa Libertadores mientras que indicó que "hay que estar tranquilos y encontrar un buen fútbol".

"Llegamos bien al inicio de la Copa. Hay que estar tranquilos y encontrar un buen fútbol. Ganar es lindo, a todos nos gustaría jugar bien también. Vamos de a poco y por buen camino", expresó el jugador uruguayo.

Asimismo añadió: "Lo importante es ganar, nos sirve mucho en lo anímico. Nos gustaría jugar todos los partidos igual, pero tenemos que ser inteligentes y saber leer los encuentros. Por suerte, ante Unión pudimos sacar los tres puntos".

Nández también habló de lo ocurrido con Ábila: "Siempre hay desubicados. Me tocó a mí también y me di cuenta en casa. Menos mal, sino me hubiese mandado una cagada. Siempre hay atrevidos, no piensan que es nuestro laburo".