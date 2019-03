Fuerte aumento de los productos básicos en Mendoza

COMPARTIDOS: 0

La inflación, lejos de bajar, sigue subiendo y los productos de primera necesidad son, por estos días, la principal variable en alza, según reflejan los precios en góndolas de supermercados y mayoristas.

Sin embargo, los incrementos también pueden notarse en el almacén y en los locales de comida. Desde ayer, las principales distribuidoras y frigoríficos anunciaron fuertes aumentos que ya se están aplicando en diversos comercios de la provincia.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-3-15-17-0-42-luego-de-los-anuncios-del-gobierno-el-dolar-bajo-y-cerro-en-41

Oscar David: “subió la carne, el pollo y los lácteos”

Oscar David, titular del mayorista homónimo ubicado en el departamento Godoy Cruz, habló con la prensa sobre el aumento de los precios. “Se está trabajando de forma normal con mucho cuidado con los precios y listas. Está duro como toda la economía. Hay que estar atentos todos los días para ver qué creamos o inventamos para tener el mismo nivel de ventas. Nosotros no perdemos el objetivo de que nuestro cliente principal es el comercio de barrio, hoteles, restaurantes, pero también es verdad que es una tendencia en el mundo donde la familia se acerca al mayorista para comprar en cantidad”, comentó el comerciante.

Sobre los productos que más aumentaron indicó: “La carne ha subido; en el caso de pollos también se produjo una suba. Los lácteos han subido, lo vemos hace tiempo. La producción fue cayendo en el país desde hace unos siete años. No es fácil poder abastecer el mercado nacional y extranjero con tan poca producción. Hoy se consume solamente la leche que dan las vacas en forma diaria. Cualquier movimiento económico o climático hace que la leche suba porque no se puede tener stock guardado. Viene un aumento en la yerba, porque hay problemas en la cosecha. Se ha aplicado una suba y la próxima será en estos dos meses”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-3-15-14-54-22-dujovne-todos-los-meses-la-economia-esta-un-poquito-mejor

Por la crisis se compra distinto

Lo cierto es que los aumentos cambiaron en mayor o menor medida la conducta de compra del consumidor. “Hoy se consumen los productos de consumo masivo, harina, leche y fideos está en primer lugar, tanto por parte de comercios como de las familias. También se llega a un monto en la caja, lo que se descarta es lo que es reemplazable o no necesario. Lo que se hace es dejar lo que no es de primera necesidad. Se dejan algunos productos de limpieza, cosmética, alcohol, vino y champagne. Sin embargo, lo cierto es que la venta de productos masivos no ha caído y por el contrario los comerciantes han notado más venta en algunos productos.

“Veo que las provincias han hecho buen trabajo, Mendoza también. Casi todas las provincias están equilibradas, pero el problema es que hay cuestiones macroeconómicas donde las provincias no inciden. Necesitamos invertir, si no tenemos inversión es imposible una baja en los precios. No están produciendo porque no conviene, eso restringe la oferta de productos. Es un combo difícil de llevar. Necesitamos aumentar la producción, definitivamente”, finalizó.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-3-18-17-24-32-anses-prestamos-2019-jubilaciones-pnc-auh-suaf

Restaurantes: los proveedores de carne aumentaron un 30%

Eliana Caran, encargada del restaurante El Asadito, dijo: “Seguimos sirviendo las mismas porciones, mantenemos la calidad, pero sí hemos tenido que sacar las empanadas que servíamos con la parrilla, como para seguir teniendo más o menos el mismo precio y también tenemos otras alternativas en carta para que la gente pueda elegir, porque el aumento de la carne ha sido muy significativo en el rubro”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-3-18-7-45-10-macri-admitio-delitos-de-su-padre-por-extorsion-kirchnerista

Luego, ante la pregunta de cuánto cobraban la parrilla para dos personas en diciembre y cuánto la cobran ahora, respondió: “La carne en el camino, desde diciembre hasta la fecha, nos aumentó un 30%. Nosotros tratamos de acompañar a la gente en la crisis y demás porque la verdad ha bajado mucho el público, no tanto para lo que es parrilla porque por ahí la gente sigue eligiendo venir a comer asado, pero sí nos ha bajado en los lomos, en los sándwiches. Nosotros mantenemos el corte de carne al cual apuntamos, cuando decimos que es un sándwich de lomo, realmente es lo que vendemos y hoy por hoy el lomo en cualquier carnicería que vayan a comprarlo está entre los $380 el kilo a $400. Es muy elevado el costo”.