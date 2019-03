Piden la exhumación del cuerpo de Natacha Jaitt: creen que fue envenenada

COMPARTIDOS: 0

El caso de la mediática Natacha Jaitt sigue desprendiendo esquirlas y polémica en torno a las causas de su muerte. Ahora, el abogado que representa a la familia Alejandro Cipolla confirmó a TN que pedirán la exhumación del cuerpo de Natacha para constatar si, efectivamente fue envenenada.

La solicitud fue presentada este martes ante el fiscal del caso, explicó el letrado y la respuesta ante el pedido se conocerá en algunos días.

Según manifestó Alejandro Cipolla, si la Justicia aprueba la exhumación, procederán a extraerle al cadáver de Jaitt, 100 gramos de su cabello. Para el letrado, “Esto podría arrojar si en su cuerpo hubo algún tipo de veneno que no apareció en los resultados toxicológicos o en el pool de vísceras”, reveló haciendo una diferenciación en los estudios. Además dijo que hay tóxicos que se licuan en la sangre y que no dejan rastro alguno: “El envenenamiento es una de las hipótesis más fuertes que tenemos”, arrojó el abogado de la familia, Alejandro Cipolla.

La autopsia que se le practicó anteriormente (la que se realizó en la Superintendencia de Policía Científica de la Policía Bonaerense), no dejó conformé a la familia de la difunta. Según explicó Cipolla, no se utilizó el protocolo de Nación, que tiene un mecanismo que según entienden los familiares de Natacha, “es más completo y eficaz”.

Según el letrado, cuando les comentó de las intenciones de hacer la extracción de cabello, los peritos de la Provincia le dijeron que “no era necesario”. Ahora todo está en manos de la Justicia, pronto se sabrá si finalmente se autorizará la exhumación del cuerpo o no.

¿Cómo continúa el caso sobre la muerte de Natacha Jaitt?

El caso continuó con investigaciones y los peritos tecnológicos siguen trabajando en la tablet y el celular de la conductora. De hecho, la semana pasada los pesquisas tecnológicos accedieron a los archivos del teléfono, sus conversaciones de WhatsApp y el registro de llamadas.

Sin embargo, con el IPad no han tenido suerte y la contraseña que le brindaron los familiares de Jaitt al respecto, no coincidió con la que requiere el elemento. El abogado de la familia, Alejandro Cipolla explicó: “Lo vamos a terminar llevando al domicilio de Natacha para conectarlo con la red wifi. No lo podemos hackear porque perderíamos toda la información”. También se barajó la idea de desbloquearlo en Israel pero se descartó por el costo, ya que según explicó Cipolla “nos saldría más de USD 20 mil”.