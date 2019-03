Enfurecida: Iliana Calabró habló de los rumores de romance con Emilio Disi

COMPARTIDOS: 0

Carlos Monti lanzó, en Pamela a la tarde, la información de que Emilio Disi había mantenido una larga relación clandestina con "una famosa actriz". El periodista aseguró que la información estaba chequeada y abalada por Elvira, la viuda del humorista, que dijo que el propio Disi le había confesado la infidelidad "seis meses antes de morir".

Tanto Monti como Pamela David dieron algunas pistas de quien era la supuesta amante, pero la que terminó metiendo la pata fue Amalia Granata, quien dijo: "Cuando esta actriz estaba envuelta en un escándalo judicial de su pareja, nos llegaban mensajes que decían: 'Que no se haga la víctima Iliana'".

Por eso ahora Iliana Calabró salió enfurecida a desmentir todo y anunció que inciará acciones legales, con Fernando Burlando como abogado, contra la producción y los periodistas que la involucraron.

"No pude ver mucho, pero es una barbaridad. Voy a tomar medidas, no lo voy a permitir, conmigo no", afirmó la mayor de las Calabró en diálogo con Los ángeles de la mañana.

Luego, la actriz explicó: "Seguramente le fueron con un cuento errado, le habrán llenado la cabeza. Me parece de un mal gusto exquisito que se mienta con alguien que no está. Lo hablaremos en la justicia. Me llevo mal con Elvira, desde hace alguno años, me evitaba y yo la evitaba".

"Es todo falso, pero que se haga cargo ella, no voy a hablar y menos meter a mi padre. Dios lo tenga en la gloria a Emilio, es de muy mal gusto hablar de alguien que no se puede defender", sentenció.