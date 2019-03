Netflix tendrá una nueva producción 'interactiva'

COMPARTIDOS: 0

Después del gran éxito de Bandersnatch, la película de Black Mirror al estilo 'Elije tu propia aventura', Netflix volverá a apostar por este innovador formato, pero en este caso para realizar una serie.

A pesar de la demanda que recibieron por parte de Chooseco, LLC, la editorial de libros infantiles que posee la marca registrada Choose Your Own Adventure (Elige tu propia aventura), los productores de la plataforma un demand contaron, en una conferencia de prensa, que lanzarán You vs. Wild.

Este show familiar dirigido por Ben Simms se estrenará el 10 de abril y contará con ocho episodios presentados por el experto en supervivencia Bear Grylls.

A lo largo de los capítulos, los espectadores seguirán a ex miembro de equipos especiales del ejército británico en expediciones por distintas partes del mundo y podrán ir diagramando el curso de la historia.

"Estoy muy orgulloso de ofrecer esta serie interactiva de acción en vivo, la primera en su tipo, que realmente le brinda a los espectadores un pase de acceso completo para explorar el mundo y sus paisajes en mis botas", dijo Bear Grylls a la prensa.