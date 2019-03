Los cinco signos más oscuros del zodíaco

COMPARTIDOS: 0

Fortalezas y debilidades, rasgos únicos, deseos y actitudes identifican a cada signo del zodíaco. Lo cierto es que conocer las características básicas de cada signo, puede ayudarnos a conocer mejor a las personas.

Los cuatro elementos zodiacales son: aire, fuego, tierra y agua y cada uno de ellos representa un tipo de energía esencial que actúa en cada en cada uno de nosotros. La astrología nos ayuda a concentrar esas energías en los aspectos positivos, pero los negativos muchas veces salen más a la luz en algunos signos.

Cinco son los signos que más se destacan por sus cualidades oscuras.

Géminis

La mayoría de los geminianos se caracterizan por este rasgo poco constrictivo para las relaciones en pareja: la infidelidad.

Si existiera un ranking de los más infieles, Géminis encabezaría la lista, seguido de Escorpio. Si bien no se sienten atraídos al 100% por la infidelidad, suelen distraerse con facilidad y les gusta mucho explorar lo que no encuentran en su relación. En simples palabras, buscan en otros lo que no tienen con seguridad, sin límites. Por lo general, no suelen intimidarse por el riesgo que esto puede producir, Géminis todo lo soluciona.

Tauro

Si bien los signos de Tierra no son muy amantes de las mentiras, la personalidad de los de Tauro los lleva a ser bastante mentirosos.

Las mentiras pueden tener diferente origen, en el caso de los taurinos vendría a ser, en la mayoría de los casos, verdades selectivas. Son muy independientes y cerrados, y hablar de la vida personal de ellos mismos no les sienta cómodo. Y, para evadir esto, prefiere acudir a la mentira describiendo un equilibrio y tranquilidad que muchas veces no está, para protegerse.

Leo

Aunque muchos no lo acepten, todos somos celosos, en mayor o menor medida. En el caso de Leo, los celos se presentan con mucha intensidad.

El problema es que son muy pasionales. Para ellos la pareja ocupa el lugar central en su vida, y si bien son capaces de perdonar una infidelidad (haciendo un esfuerzo extremo), no se olvidan jamás de lo sucedido.

Piscis

Piscis fluye en aguas correntosas que suelen ir en sentido opuesto. Es soñador e idealista, pero tan emocional que a veces no puede decidir cuál es la corriente en la que quiere nadar.

Es de los signos más sensibles del zodíaco y de los que más creen en el amor, la perfección y el "felices para siempre". Eso mismo los lleva a vivir obsesionados por el amor perfecto y hasta absorber a su pareja.

El problema recae en la posesión en pareja, porque no solo se conforman con hacer todo desde su lugar sino que necesitan controlar todo desde el otro bando también, convirtiendo su conducta pasional en destructiva.

Virgo

Por último, tenemos a nuestros amigos de Virgo. Son realistas, persiguen constantemente el orden y la perfección, pero a la hora de tomar decisiones en el amor, pisan sobre tierras movedizas.

Son de los que llevan el mando en muchos aspectos, pero en pareja suelen ser más débiles y esto los hace parecer más indecisos. Son de los que perdona todo, por más de que les cueste mucho sufrimiento, pero la indecisión tiene más poder. Antes mal acompañados que solos por decisión propia.