Escuelas: ya no considerarán las tardanzas por el Mendotran

Desde hoy no considerarán las tardanzas en las escuelas. Así lo anunció el viernes pasado la Dirección General de Escuelas luego de la tolerancia por el funcionamiento del Mendotran en el comienzo de clases.

Graciela Orelogio, jefa de Gabinete de la DGE, señaló que el inicio fue satisfactorio y que gracias al nuevo sistema de trasporte muchos chicos ya no tendrán que caminar en zonas alejadas: “No hemos tenido graves inconvenientes, alguno que otro relativo a la frecuencia, no era que faltaban frecuencias, sino que estaban desfasadas con los horarios de entrada y de salida, pero hemos tenido la alegría de que muchísimos chicos que antes no tenían transporte en algunas zonas de Maipú, Luján y de Guaymallén, ahora tienen transporte escolar, o sea, no van caminado, sino que ahora lo pueden hacer en colectivos”.

Por lo tanto, la funcionaria aclaró que el alumno que llegue tarde desde el próximo lunes tendrá la correspondiente tardanza o media falta: “A partir de hoy ya no se consideran más las tardanzas por el Mendotran, porque ya hemos estado resolviendo algunos problemas que se han presentado en la semana, ya el lunes no habría motivos, por lo menos de transporte, para llegar tarde”.