Comienza el Graba 03

Esta tarde comienza una nueva edición, la tercera, del festival de cine Graba, que se extenderá hasta el domingo y tendrá actividades en la Nave Cultural, la Nave Universitaria y algunos espacios abiertos de la Ciudad.

En esta ocasión, el evento de creciente importancia a nivel provincial y nacional pasará de ser un festival latinoamericano para extender sus fronteras a toda Iberoamérica, con especial énfasis en el cine independiente brasileño, que tendrá un foco especial en el Graba 03.

El festival que tendrá invitados de la talla de Lucrecia Martel, Albertina Carri, Rosario Bléfari, Antonella Costa y César González también presenta dentro de su grilla el estreno en Argentina (ya se proyectó en el Festival de Cannes) de Muere, Monstruo, Muere del mendocino Alejandro Fadel y música en vivo con el homenaje a Astor Piazzolla. Además estarán las distintas competencias y capacitaciones para el público en general.

En diálogo con El Ciudadano, el director Mariano Donoso, que en el Graba 02 ganó la ‘Competencia Argentina de Largometrajes’ con su película Buenos Aires al Pacífico y que ahora será jurado en esta categoría, comentó: “La mejor noticia es que el Graba se hace de nuevo, algo que parece poco pero que no es costumbre en Mendoza. La otra buena noticia es que es un festival en serio y que es oriundo de nuestra provincia, o sea, que no se trae de otro lado”.

“Si no están bien hechos, los festivales de cine no funcionan, porque la gente no va y no tienen éxito. No es como un festival de rock que si invitás a bandas importantes vienen, no es así, es una actividad social y, primero, tiene que haber un interés de la gente”, opinó el director.

También, Donoso destacó que al Graba “lo hace gente de Mendoza”y destacó el crecimiento que ha tenido el festival de un año al otro: “Ahora hay un día más que en 2018 y pasa de ser ‘Latinoamericano’ a ‘Iberoamericano’. Veo muy bien que (el Graba) haya ido creciendo de manera progresiva, que mantenga una tercera edición y que tenga el interés de las autoridades”.

“Formar públicos” es el fin máximo del festival organizado por la Universidad Nacional de Cuyo. Más allá de premios, competencias y actividades, el Graba siempre intentó contagiar al público a acercarse al buen cine. “Por eso son buenísimos los talleres y todo lo que se genera al rededor de todas las películas que se seleccionan. También tiene que haber otro tipo de encuentros, siempre relacionados con el cine. Para contagiar al público, el resto es tiempo”.

Por otra parte, el realizador mendocino opinó que, con el correr de las ediciones, el Graba se puede afianzar como una nueva alternativa al Bafici y el Festival de Cine de Mar del Plata. “Mendoza tiene que empezar a hacerse valer de la única manera que es posible: elaborando un festival acorde a su perfil, porque lo peor que se puede hacer es decir: ‘Vamos a hacer un Bafici del interior o un Mar del Plata chiquito’”, dijo Mariano Donoso.

Brasil, protagonista del Graba 03

“El cine independiente brasileño vive, desde hace casi una década, una renovación”, opina Roger Koza, prestigioso crítico cinematográfico de nuestro país que este año organizó el ciclo ‘Brasil resiste’ que mostrará cinco producciones del país vecino en el marco del Graba 03. “No he visto todas las pelis del foco de cine brasileño, pero conozco a Roger Koza y,la posibilidad de tenerlo a él armando un ciclo de cine, ya es un dato que creo que supera cualquier cosa del Bafici o de Mar del Plata. Fernando Peña y Roger Koza son los mejores directores de festivales de cine argentinos que ha habido, de eso estoy seguro. Tenerlo a Roger de aliado es un lujo, es como tener a Messi jugando”, sentenció Donoso.

Sobre el Graba 03

Desde hoy hasta el domingo en la Nave Cultural, la Nave Universitaria, la Nave Creativa y el Paseo Antonio Di Benedetto (Maza 250 de Ciudad).

Entradas: $80 (también hay actividades gratuitas).

Competencias: Iberoamericana de cortos, Argentina de largometrajes, Argentina de cortos y Regional de cortos.

Todos los detalles se pueden consultar en la página oficial de Graba.