Aaron Paul: "No he escuchado nada sobre la película de Breaking Bad"

A veces, el deseo enceguece a las personas, y quizás eso fue lo que les pasó a los fanáticos de Breaking Bad con el anuncio de una nueva película. La realidad es que los medios, haciéndose eco de las declaraciones de muchos productores, confirmaron que la serie tendría una secuela en la que se contaría la historia de Jesse Pinkman (interpretado por Aaron Paul).

Pero en el Sun Valley Film Festival, el actor avisó: "Los rumores son divertidos. Una vez oí un rumor sobre mi participación en Han Solo. No he escuchado nada sobre la película de Breaking Bad, pero si la hubiera, me encantaría estar en ella".

Lo que esperanza a los fanáticos es que, hace un tiempo, circularon imágenes que corresponderían al rodaje del filme. Por eso, más de uno sospecha que as declaraciones de Paul sean simplemente para despistar.

