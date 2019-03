COMPARTIDOS: 0

Sacar un segundo préstamo en la Administración Nacional de la Seguridad Social. ahora es mucho más fácil.

Luego de los aumentos de marzo (46% para AUH y del 11,8% para el resto de las prestaciones de ANSES) los montos crediticios no cambiaron pero si hubo modificaciones en base a la cantidad de créditos que pueden solicitar. Esto sucede porque la opción de un segundo crédito está atada a la cantidad de dinero que se percibe por mes. Es que la cuota mensual del préstamo no puede superar el 30% de los haberes, pero con el último incremento, muchas personas que antes de marzo estaban cerca de poder acceder a un adelanto en efectivo y no lo lograron, ahora a partir de abril tendrán el camino más fácil.

Hace pocos días ANSES presentó las nuevas tablas de pagos correspondientes a los créditos para jubilados, pensionados y asignaciones en la que se pueden cotizar las nuevas posibilidades de acceder a un préstamo confiable, en efectivo y a baja taza de interés.

En el caso de los jubilados el límite de préstamo es de $80.000, para las pensiones PUAM (adulto mayor) el tope a solicitar es de $35.000 y para el resto de los planes sociales el máximo de dinero a solicitar es de $6.500 (AUH, SUAF y PNC). Como podemos ver los montos no variamos pero al cobrar más dinero, las posibilidades de alcanzar ese límite de pago mensual se achicaron y ahora sacar un segundo crédito es más fácil.

CRÉDITOS ANSES | QUIENES PUEDEN ACCEDER A UN SEGUNDO PRÉSTAMO

Para saber si podes acceder a un préstamo sin la necesidad de tener que llamar al 130 ni tener que viajar hasta una oficina de ANSES, te recomendamos seguir los siguientes pasos.

Consultar el último bono de sueldo (ticket del cajero) y recordar el monto exacto del último pago correspondiente a marzo. Consultar las tablas de pagos actualizada y publicadas en esta nota.

CRÉDITOS ANSES 2019 | PRÉSTAMO PARA AUH

Sin lugar a dudas este fue el grupo que más posibilidades tiene de sacar un segundo crédito en ANSES. Esto sucede por que las Asignaciones Universales por Hijo aumentaron un 46% y gracias a eso, las posibilidades de poder pagar mensualmente sin superar el 30% permitido, son muchos más grandes.

Esto también depende de la cantidad de hijos que la persona tenga. Claramente aquella persona que tenga más niños a cargo, va a cobrar más dinero y por ende también va a tener más posibilidades de acceder a un crédito adicional al que ya tienen.

Una vez que sabemos cuánto cobramos nos vamos a la tabla de pagos que desde abril quedará configurada de la siguiente forma:

Como podemos ver si persona pide un segundo préstamo de $6.500 va a pasar a pagar 24 cuotas de $862,64. Si esa cifra no supera el 30% de los haberes, pedir otro crédito es posible. Inclusive para madres que tienen tres o más hijos, las posibilidades de sacar tres o más préstamos también es posible.

CRÉDITOS ANSES 2019 | PRÉSTAMO PARA SUAF

A diferencia de las AUH, las SUAF no aumentaron tanto. Esto sucede porque las personas incluidas en este grupo tienen trabajo en blanco y no fueron alcanzados por la medida de emergencia que anunció el presidente Macri.

Sin embargo, los beneficios en cuanto a toma de créditos adicionales también se ampliaron para las personas que cobran dentro del Sistema Universal de Asignaciones Familiares.

A continuación la tabla de pagos correspondiente al préstamo de $6.500 a pagar en 24 cuotas. Recordá que el pago mensual por el crédito no puede superar el 30% de lo que cobres a partir de abril.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-3-17-20-26-15-anses-cuanto-voy-a-cobrar-en-abril-auh-suaf-monotributo

CRÉDITOS ANSES 2019 | PRÉSTAMO PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

Este grupo de beneficiarios ANSES perdió cerca de $12.000 en el año 2018 y tanto la capacidad compra como la posibilidad de sacar un préstamo estuvo afectada a los índices de inflación.

Por fortuna, con los últimos aumentos, las jubilaciones le ganaron un poco de terreno a los precios y por tal motivo también se incrementaron las posibilidades de acceder a un segundo préstamo dentro de ANSES.

En estos casos, los préstamos llegan hasta los $80.000 y las cuotas van desde los $800 hasta los $5.300 dependiendo el monto a solicitar y el plan de pago acordado.

A continuación te dejamos la tabla de pagos para que controles con tu último recibo de sueldo. Recuerde que lo que se cobra mensualmente no puede superar el 30% de la cuota a pagar. Si la cantidad de dinero que usted solicita supera ese margen, ANSES no le va a dar el crédito.

CRÉDITOS ANSES 2019 | PRÉSTAMO PARA PNC

Para las Pensiones no Contributivas sacar un segundo crédito también será más fácil a partir de abril. Este grupo de beneficiarios recibió el aumento del 12% fijado por Ley de Movilidad y si bien los límites de dinero a solicitar no cambiaron (desde $5.000 hasta $35.000 en 24 ó 36 pagos) los posibilidades de que las cuotas no excedan el 30% del ingreso mensual son mucho más grandes.

A continuación la tabla de pagos para los prestamos 2019 correspondientes a las Pensiones no Contributivas

Para conocer más detalles relacionados a tu prestación o ayuda te recomendamos entrar en el siguiente link: PRESTAMOS ANSES 2019

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-10-25-14-38-40-prestamos-anses-como-cobrar-los-65-000-para-materiales-de-construccion-mejor-hogar