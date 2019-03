Gas licuado: Bonadio procesó a Cristina y pidió la prisión preventiva

La expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, fue procesada con prisión preventiva por asociación ilícita y defraudación en el marco de la causa de compra de gas natural licuado. El juez Claudio Bonadio realizó el mismo pedido al ex ministro de Planificación Julio De Vido y su mano derecha, Roberto Baratta.

Además fueron procesados el ex titular de Enargas Walter Fagyas, el ex secretario de Energía Daniel Cameron y el empresario Roberto Dromi –ex ministro durante la gestión de Carlos Menem- y su hijo. El procesamiento incluye ex directivos de YPF y Enarsa. Los embargos dictados van entre los 200 y 300 millones de pesos, informó Infobae.

Bonadio inició su investigación en 2014 a partir de la denuncia de los entonces legisladores del PRO Laura Alonso, Federico Pinedo y Patricia Bullrich. Según se expuso, la empresa ENARSA participó en la importación de GNL y a partir del día 12 de noviembre de 2012 también intervino la empresa YPF. Según la investigación, desde 2008 a 2015 arribaron al puerto de Bahía Blanca un total de 232 barcos con GNL y al de Escobar otros 265 para descargar GNL.

Para el juez Bonadio, existió una maniobra defraudatoria que provocó un perjuicio económico porque el precio que se pagó por el GNL fue superior a los valores de mercado. Dromi había dicho a La Nación que YPF, a cargo de Enarsa, realizó compras de gas licuado desde 2012 con contratos que "no tienen los códigos de transparencia que la ley le exige".

