Omar De Marchi: "Voy a ser el próximo gobernador de Mendoza"

El intendente de Luján de Cuyo Omar De Marchi conversó con El Ciudadano sobre su candidatura dentro del marco de Cambia Mendoza. Una sonrisa de oreja a oreja, describía el semblante del jefe comunal, fuerte convicción a la hora de contestar y un crudo análisis de la realidad pueden describir la mayoría de los pasajes de la entrevista.

El precandidato a gobernador fue contundente, de arranque, a la hora de definir su futuro: "Voy a ser el próximo gobernador de Mendoza". Consultado por los rumores sobre como estará compuesta su formula señaló: " Va a ser una formula bastante comprensiva del contexto provincial, es muy posible que sea una mujer", aseguró en el Desayuno Real, organizado por Grupo Cooperativa en Bogedas Decero

Consultado por la interna que debe llevar adelante con Rodolfo Suarez contestó: "Con Suarez tenemos una muy buena relación. Sobre todo de mucho respeto y creo que hoy más que nunca hace falta poner arriba de la mesa que Mendoza queremos y como imaginamos la provincia que viene".

En cuanto a los apoyos políticos fue rotundo: "Al menos yo, ya no creo más en los padrinos políticos, tal persona es candidato por que tal lo propone, yo ya no lo creo". Ante la pregunta de si la gobernación se dirime en la interna, adujo: "Yo no quiero subestimar a nadie, de ningún otro partido y mucho menos a la gente". Además afirmó que hay un fuerte descreimiento en el electorado: "La política a dado tan pocas respuestas, en décadas. Argentina viene de frustración en frustración década tras década. Ahí es donde esta la falla de la política".

En los últimos minutos de la conversación, hubo tiempo para analizar el duro contexto nacional, como va a ser Mendoza en caso de resultar electo gobernador, sus ejes de campaña, como mejorar la falta de empleo y la inseguridad entre otros temas. Además, De Marchi se tomó un segundo para felicitar al Grupo Cooperativa por la realización del Desayuno Real.