Marcelo Bielsa se enojó con un periodista

Marcelo Bielsa siempre da que hablar en los post partido ya sea en conferencia de prensa o en algún mano a mano que desarrolle con un periodista.

En esta ocasión fue en una entrevista exclusiva a la cadena deportiva Skye Sports, cuando se encontraba el Loco, su traductor y el periodista.

Luego de que el DT argentino fue consultado sobre porqué si habían merecido ganar no lo habían hecho, el entrenador respondió ¿"Ud cree que merecíamos ganar"?. La pregunta descolocó al profesional de los medios que le respondió que era él quien le había preguntado.

Luego de un ida y vuelta entre ambos, el periodista decidió interrumpir la entrevista y manifestó que "no tenían más tiempo". Ante esto, Bielsa respondió "no es cierto que no hay más tiempo" y después de saludarlo todo culminó.

