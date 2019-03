COMPARTIDOS: 0

Este domingo 17 de Marzo a partir de las 21.30 horas se podrá disfrutar en el Teatro Independencia de un concierto inigualable de música clásica con obras de Mozart, Grieg, Elgar, Bartók y Stalman, dirigido por el maestro invitado Rolando Prusak.

De origen argentino y hoy de vuelta en su país, Prusak que vivió y trabajó 36 años en Europa, se hizo dueño de una brillante actividad en las principales orquestas y festivales mundiales tanto como violinista, director artístico y pedagogo.

Esta semana y por primera vez frente a la Filarmónica de Mendoza, anticipa un gran concierto y brinda algunos de sus puntos de vista, no sólo sobre el arte, sino sobre la importancia de la cultura en el rescate de los grandes valores universales.

¿Qué podemos esperar del concierto del domingo?

Nos vamos a encontrar con un programa muy interesante y muy variado, y con la característica de que la Filarmónica sale con sus cuerdas, violines, violas, contrabajos, para encarar este desafío artístico. Hay una apertura total a este trabajo, hemos ensayado intensamente y estoy contento con lo que está resultando.

¿Cuáles son las obras que vamos a escuchar?

Comezaremos por el Divertimento de Mozart, la obra cumbre para cuerdas que es la Suite Holberg de Edvard Grieg, que tengo entendido que en Mendoza no se ha tocado, luego comenzaremos con una de las grandes obras de Edward Elgar, la Serenata, luego las Danzas Populares Rumanas de Béla Bartók y para terminar una milonga de un excelentísimo compositor argentino, que es Bernardo Stalman que falleció hace algunos años.

Muchas veces la gente tiene temor de acercarse a la música clásica, porque siente que está alejada de su realidad cotidiana, o que piensa que hay que saber de música clásica para acercarse a un concierto, ¿qué podrías decirle a la gente que usualmente no se anima a la música clásica y que sin dudas, por su belleza, podría disfrutar de este arte?

Yo intento que las versiones que me toca dirigir, o tocar (Rolando Prusak es director de orquesta, pedagogo, violinista y violista) intento que llegue la emoción, hay que dejarse ir, la música es clara y entendible. Siempre digo que es como que una persona entienda que a pesar que no le diga que la quiero, entienda que la quiero. Acá lo importante es dejarse ir, escuchar, estar abierto. Además el instrumento de cuerdas tiene una particularidad, podemos vibrar con nuestras manos, los instrumentos de cuerdas tienen una manera muy directa de poder traducir una partitura a nivel emocional.

La idea es que los clásicos se acerquen cada vez más al público, ¿se ha cambiado la forma de transmitir las obras concebidas varios siglos atrás a las generaciones presentes?

Hoy vivimos un mundo tecnológico, donde los valores culturales se transformaron los jóvenes tienen una manera de contacto con tecnología que los convierte en autistas, la sociedad se va adecuado de alguna manera a ese autismo; es muy normal ver familias en las mesas sin comunicarse y prestando solo atención a sus teléfonos; el arte precisa de personas que estén abiertas y de alguna manera sin tensiones, para dejarse ir. También cambió el mundo. En el siglo XX en Europa la guerra pudo destruir pueblos enteros pero no pudo destruir las culturas, Hoy creo que por el mal manejo de las tecnologías, y también por las prioridades de los políticos que están formados dentro de esa mediocridad emocional, se está logrando lo que las guerras no han podido nunca hacer, destruir la cultura. Es un llamado la atención que nos tenemos que dar. Yo creo que la cultura no es rentable en términos de la rentabilidad que entiende todo el mundo, déficit, presupuesto, la cultura no es redituable a nivel económico pero tiene un rédito que trasciende las generaciones y sin ese rédito no hay sistema económico que aguante. Si nosotros no insistimos en educar en los valores de todas las identidades culturales estaremos perdiendo puentes de entendimiento. Yo creo que sólo los diferentes lenguajes culturales pueden llegar a tender esos puentes entre sociedades y generaciones.

¿Involucrarse más con la emoción que transmite la música clásica es una forma de resistencia a esta debacle cultural?

Claro! el público que viene a los conciertos resiste a los programas de televisión que los intoxican, trata de salir de la tecnología que lo adormece, la gente que ama la música se convierte en la resistencia en ese sentido.

Ficha Técnica

Domingo 17 de Marzo - Teatro Independencia a las 21.30

Dir. invitado: Mtro. Rolando Prusak

Obras de: Mozart - Grieg - Elgar - Bartok – Stalman

Entrada General $150 - Jubilados y Estudiantes gratis.

Boletería del Teatro Independencia de martes a sábados de 18 a 21hs o por internet a través: Entradaweb