United Fest!: un trago de buen rock

Históricamente, marzo en Mendoza ha sido sinónimo de cosecha y buenos vinos, pero también de importantes eventos culturales que buscan combinar los sabores de Cuyo con las distintas expresiones artísticas.

En esta fusión se encontraron el enólogo Matías Michelini y el músico Silvio Mafferra, de Cerebro de Mono, que vienen trabajando juntos en la realización de vinos para bandas de rock y que ahora inaugurarán el United Fest!, para que, con el atardecer tupungatino de fondo, el público pueda disfrutar de buenos vinos y sonidos punk-rock.

“Hace mucho venimos trabajando con Matías (Michelini), incluso el año pasado hicimos el vino de Cerebro de Mono, pero bueno ahora teníamos ganas de hacer un evento e invitar a algunos de los músicos que también tienen vinos”, le contó a El Ciudadano Silvio Mafferra.

Además de la banda mendocina que viene celebrando sus diez años de trayectoria, este primer United Fest! contará con los shows de Juanpi Michelini, Perse, Sonia & Intensos y Jauría, que estará a cargo del gran cierre. “La idea era pisar fuerte, por eso invitamos a Jauría que es una leyenda del punk, además, Ciro Pertusi es un amigo de la casa y los otros músicos que van a estar son todos conocidos, la idea era que todo quedara un poco ‘en familia’”, dijo el músico y también organizador del evento.

En cuanto al festival que arrancará a las 17 en la Bodega Passionate Wine (en la venida Correa al 1221 de Tupungato), el integrante de Cerebro de Mono opinó que es una buena oportunidad para darle lugares a los grupos de punk-rock que no suelen tener “mucho espacio” en la mayoría de los festivales o bares convencionales y adelantó: “Abrirá Juanpi Michelini con algo más acústico, y después el festival va a ir subiendo su intensidad hasta que llegue Jauría y explote todo”.

Con respecto al show que desplegará con su banda, el músico detalló: “Tenemos una lista de 15 canciones que hemos estado preparando y que son algo de lo que estamos haciendo por los diez años de Cerebro de Mono”.

Por último, Silvio Mafferra reveló sus deseos de que el United Fest! se instaure como una actividad, por lo menos, anual. “Esta es la primera edición y ha sido fruto de mucho trabajo, pero nos gusta hacerlo, yo me he puesto en el lugar de anfitrión y de organizador, y me encantaría hacerlo después de todas las vendimias, una vez al año o más veces”, avisó.

Sobre la primera edición del United Fest!

Lugar: Bodega Passionate Wine (en la venida Correa al 1221, Tupungato).

Día y hora: sábado, desde las 17.

Line up: Jauría, Cerebro de Mono, Sonia & Intensos, Perse y Juan Pablo Michelini.

Entradas: $400 (promoción lanzamiento incluye una copa de vino, limitadas). En Otra Vida (Galería Caracol, Ciudad), Siempre Deportes (Luján - Chacras - Maipú), La Carmela (Tunuyán) y Barsette (Passionate Wine Tupungato).