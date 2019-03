COMPARTIDOS: 0

Diego Latorre volvió a criticar con dureza a Diego Simeone, luego de la eliminación de la Champions League. El Atlético Madrid, con una ventaja de 2 a 0 en la ida, cayó por goleada 3 a 0 ante Juventus en Turín y se despidió en los octavos de final del certamen más importante a nivel clubes de Europa.

"Se hace el ganador y sabe que lo que está diciendo es para idiotas", arrancó su análisis "Gambetita", quien a la hora de hablar del estilo de fútbol que pregona el "Cholo" disparó: "Lo desastroso es su discurso, no su manera de jugar".

El ex futbolista, y hoy analista de varios programas deportivos, fue contundente a la hora de calificar la manera que entiende el juego el DT del Atlético Madrid: "Lo desastroso es su discurso, no su manera de jugar. Cuando dice las estupideces 'yo prefiero ganar sin jugar' o 'a mí la posesión de la pelota no me importa'. No lo voy a cuestionar en la manera de jugar, sí las estupideces que dice para los bobos que compran ese discurso", arremetió.

Latorre continuó diferenciándose de Simeone y lo cuestionó por brindar un mensaje falso: "El tipo sabe que lo que está diciendo es falso, se hace el ganador, y sabe que lo que está diciendo es para idiotas. Y hay gente que le sigue comprando su discurso. Después pierde sin atenuantes y no sabe qué decir. Porque antes vendiste la fórmula del éxito".

"El resultado no es una elección, eso es un error. ¿Jugar lindo o ganar? Eso es una estupidez, se lo venden a un argentino, nada más", continuó desde la mesa de debate del programa Súper Mitre Deportivo.

Para terminar, y a la hora de referirse a los otros entrenadores que pregonan el estilo de Simeone, Latorre explicó: "Antes la creatividad estaba librada a la impronta del jugador, hoy otros antídotos para esa clase de entrenadores, por eso no están tan vigentes. Antes era dos líneas de cuatro, tirar centros, contraataque, tiras centros y ya está. Hoy hay una clase de entrenadores que viene pujante, que ya tiene otra metodología de entrenamiento y los jugadores exigen más".

No es la primera vez que Diego Latorre arremete contra Diego Simeone por su "pragmatismo". En enero de este año, le apuntó luego de la sorpresiva eliminación del Atlético Madrid en la Copa del Rey ante el Girona.

"A veces se juega bien y no se pasa… yo prefiero jugar mal y pasar siempre", deslizó el "Cholo" en la conferencia de prensa posterior al encuentro con el combinado catalán que marcó su despedida del certamen.

La frase generó revuelo en España y, a la distancia, Diego Latorre tomó como referencia el axioma del entrenador y escribió en su cuenta de Twitter sus argumentos para criticar esa filosofía.

Si prefiere jugar mal y pasar, habría que preguntar por qué no pasó a la siguiente instancia. El resultado no se elige, es un deseo. Los engaños han funcionado bien en la psiquis de la gente, por eso se mantienen los discursos vacíos. Nadie los interpela. Claro, para eso hay que pensar", dijo el analista.

Además, "Gambetita" citó a Jorge Valdano, una palabra autorizada en el deporte más popular del planeta por su experiencia como jugador, técnico y dirigente. "Prefiero jugar mal y ganar repiten incansablemente los apóstoles del pragmatismo. La asociación es ilícita: nadie gana por jugar mal, sino a pesar de jugar mal", escribió el ex Boca al tomar las declaraciones del campeón del mundo.

Sin embargo, en una de sus últimas publicaciones Latorre intentó bajar la intensidad de su comentario al manifestar que "Simeone es un buen entrenador, lástima su discurso, podría colaborar con sus opiniones para aceptar que todos ganan y pierden y alejarse de la pose de ganador (también en la derrota) que tanto mal nos ha hecho".

Fuente: Infobae.com