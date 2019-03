Benito Cerati muestra su nueva mutación

No hace falta escuchar más de 30 segundos de Cuidado con la cabeza, el tema inaugural de Unisex (2018), para darse cuenta de todo lo cambió en la vida y en la cabeza de Benito Cerati desde el lanzamiento de Alien Head (2016), su álbum anterior.

Mucho más a gusto con él mismo y también con la movida musical argentina del momento, el joven artista, bajo el pseudónimo Zero Kill, volvió a mutar para relanzarse con un sonido mucho más grunge y un poco menos electrónico. “Mi plan es que cada disco sea distinto, con distintos géneros e influencias. A mí me gusta mucho todo y Zero Kill trata un poco de eso, de ir cambiando. Y lo que había pasado con los discos anteriores es que yo había tomado un tipo de referencia con el primer disco (Trip Tour de 2013) y no pude contar la historia. Entonces, en el segundo álbum volví a contar lo mismo pero mejor. Este (Unisex) es el primer disco en el que realmente pongo en marcha el ‘cambiar’”, dijo Benito en diálogo con El Ciudadano.

“Quería inspirarme en el grunge y en el rock alternativo de los 90, mientras que las partes electrónicas están bastante inspiradas en Fatboy Slim y todo eso que mezcla la electrónica con cultura rock. Este cd está muy alejado de las inspiraciones ‘triperas’ a un tempo y climáticas que tenían los discos anteriores”, describió el músico.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-3-13-17-23-1-cristian-di-carlo-estrena-en-otro-orden-de-las-cosas-su-nuevo-unipersonal

De todos modos, la esencia musical de los primeros trabajos de estudio se mantiene en esta nueva producción. A fin de cuentas, sigue siendo Benito Cerati. “Yo soy más de las texturas que de lo melódico o lo pegadizo. Me gusta más meterme en un transe que hacer un hit, ese es quizás mi leitmotiv general”, opinó.

“A veces me dicen: ‘¿Qué música hacés?’, y es re difícil decirlo... ¡No sé!, recién arranco, no sé qué música hago. Tengo tres discos nada más y este es mi primer cambio”, explicó el artista nacido en Chile en la primavera del 93’.

Casualmente –o quizás no tanto– los sonidos de Unisex (nombre con el que bautizó Benito a este “primer cambio”) se parecen a los del ‘indie’ desestructurado, directo y agradable que ha tomado mucha fuerza, principalmente en Mendoza. Por eso, la inclusión de Zero Kill en la primera jornada de este 2019 de Indifuertes que se realizará mañana en el Selectro, no suena para nada errada. “Yo creo que los raros de antes son las normas del futuro, y esta bueno que de repente me sienta más afín. Todo se está yendo a un lugar en el que yo siempre estuve cómodo, entonces es como: ‘Qué bueno que te acompañe la ola’. Creo que las bandas de Mendoza generaron algo que hizo despegar algunas cabezas y propuso cosas nuevas. Eso está buenísimo”, rescató el cantante, que además ponderó el trabajo de Usted Señálemelo: “Son increíbles músicos”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-3-12-17-52-4-un-ratito-de-jazz-en-el-selectro-con-futurella

Por último, Benito Cerati habló sobre el show que hará mañana en el evento que arrancará a las 20.30 con un dj set para luego dar paso a las bandas: Vech, Windous y, por supuesto, Zero Kill. “Hace bastante que no vamos a Mendoza y queremos ver que cosas han cambiado y que cosas siguen igual. En cuanto a mí, he cambiado como cuatro o cinco veces, ¡Soy otro!”, avisó entre risas.

Sobre Indifuertes Mendoza

Día y hora: mañana, desde las 20.30.

Lugar: teatro Selectro (en Capitán Fragata Moyano al 102 de Ciudad).

Line up: dj set, Vech, Windous y Zero Kill

Entradas: $200 (preventa) y $300 (en puerta).

Escuchá 'Unisex'