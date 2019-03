Mauro Zárate: "Todas las noches me viene un pensamiento de la final contra River"

El delantero Mauro Zárate, autor de un gol en la victoria de Boca ante Deportes Tolima por la Copa Libertadores, reveló que "todas las noches" recuerda la final perdida ante River en Madrid y mantiene su "bronca" por no haberla jugado.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-3-13-11-20-41-river-recibe-a-palestino-por-la-copa-libertadores-horario-tv-y-formaciones

Figura ante el equipo colombiano, el atacante que tuvo un muy buen comienzo de año y es una pieza clave del conjunto de Gustavo Alfaro, que sumó cuatro de seis puntos en el torneo continental.

Sin embargo, el futbolista hizo referencia a la derrota de fin de año ante el rival de toda la vida: "Todas las noches me viene un pensamiento de la final contra River. Me queda esa bronca de no haber jugado la final en el Bernabéu, pero ya está ya pasó. Hubiera sido muy lindo. Yo hablé con Guillermo, pero ahora ya no sirve de nada, hay que dar vuelta la página".

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-3-13-15-2-36-la-copa-america-2020-podria-jugarse-en-argentina-y-colombia

Consultado sobre si quería una revancha ante River en esta edición de la Libertadores, fue claro: "Que se dé lo que se tenga que dar. Lo que quiero es que Boca vuelva a estar en la final de la Copa".