Se derrumbó una escuela primaria situada en la isla de Lagos, Nigeria, y al menos 100 niños quedaron atrapados, informó el Gobierno regional.

El edificio de tres plantas, estaba en el núcleo de la ciudad que está conectada por carretera con el resto de la ciudad y hace de dique de la albufera de Lagos.

Los equipos de rescate se encuentran trabajando en el lugar y temen que hayan fallecidos.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-3-13-12-38-16-conmocion-en-brasil-dos-adolescentes-asesinaron-a-7-ninos-y-un-adulto-y-se-suicidaron

"Las operaciones de socorro de la Unidad de Rescate del Estado de Lagos están en marcha en un edificio que ha colapsado en el área de Lagiaji, en la isla de Lagos", indicó el Gobierno de este estado en su cuenta de Twitter.

BREAKING NEWS!!!

Ongoing rescue operations by the Lagos State Rescue Unit at the collapsed building at Ita-faji, Lagos Island. #LRU #LASG pic.twitter.com/LtW2pfxybT