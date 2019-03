COMPARTIDOS: 0

Sergio Denis, sufrió una terrible caída en un show que daba en Tucumán.

El último parte oficial que da cuenta de la salud del cantante, lo dio la directora del hospital Padilla, Olga Fernández quien informó que "no hubo mejorías".

"Propio de un traumatismo tan importante, el estado clínico de Denis se mantiene muy crítico y no podemos hablar de mejorías porque es muy pronto, deben pasar por lo menos 48 horas", concluyó la especialista.

Miles fueron los mensajes de aliento, apoyo y pronta recuperación que recibió Denis en las últimas horas por parte de sus fans, pero también de colegas del medio artístico.

La conocida y bella cantante cordobesa Coki Ramírez, no solo lamentó lo sucedido sino que fue incluso más allá y lanzó duras críticas contra los organizadores del show en el que Sergio sufrió la abrupta y trágica caída.

La cantante Coki Ramírez dijo en Twitter:

“A mí no me vengan con que fue un accidente. Eso es negligencia de alguien. Imposible que no haya baranda donde hay una fosa de 3 metros. Los cantantes perdemos la noción mientras cantamos. #FuerzaSergio”.

Además, el polémico tweet le costó un duro debate y acusaciones de usuarios de esa red social que no compartieron su pensamiento. Pero a todos ellos les dejó un mensaje que reza: “La ignorancia de gente que opina sin saber... por dios...”